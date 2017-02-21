BIOCAD вложит в развитие производства в Петербурге 20 млрд рублей

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Главная / Новости медицины и фармации
28.02.2017 11:30
BIOCAD вложит в развитие производства в Петербурге 20 млрд рублейВ ближайшие 3-5 лет BIOCAD намерена вложить в развитие производства лекарственных препаратов 20 млрд рублей: биофармацевтическая компания запустила сразу несколько проектов в Санкт-Петербурге. Об этом говорится в официальном пресс-релизе, поступившем в редакцию Remedium.
Один из проектов – строительство и организация центра доклинических исследований, а также производства фармацевтических субстанций и готовых лекарственных форм общей площадью более 10 тыс. кв.м. Объем инвестиций в проект составит 3,1 млрд рублей, из них 1,5 млрд будет вложено в организацию производства. Сроки реализации проекта 2017 -2027 годы, сроки строительства – 2 года.
Объект разместится в Пушкинском районе, на шоссе Подбельского. Срок окупаемости составит 5,7 лет. «Планируется, что налоговые отчисления до 2027 года в бюджеты РФ достигнут 6 млрд рублей. Ожидается, что здесь будут выпускаться 18 препаратов, 17 из которых предназначены для лечения онкологических заболеваний и рассеянного склероза. 5 препаратов из них не имеют аналогов в РФ» - сообщают в компании.
Оставшиеся 16,9 млрд рублей будут направлены на организацию научно-исследовательского центра в Стрельне.
Ключевые слова: BIOCAD
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