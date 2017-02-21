27.02.2017 16:10
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.02.2017 16:10
С 2011 года доля частных структур в здравоохранении выросла на 20%В 2016 году около трети частных структур принимали участие в программе госгаранитий оказания медпомощи в 2016 году, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.
«В программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи принимают участие уже 27% частных структур», - приводит ТАСС слова Скворцовой. По ее словам, в 2011 году эта доля составляла всего 7%.
Скворцова добавила, что на сегодняшний день в РФ 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении.
Министр пояснила, что взаимодействие с частными структурами не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам.
Ключевые слова: Вероника Скворцова, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.