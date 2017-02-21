С 2011 года доля частных структур в здравоохранении выросла на 20% В 2016 году около трети частных структур принимали участие в программе госгаранитий оказания медпомощи в 2016 году, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.



«В программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи принимают участие уже 27% частных структур», - приводит



Скворцова добавила, что на сегодняшний день в РФ 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении.



Министр пояснила, что взаимодействие с частными структурами не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам.



Ключевые слова: государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения В 2016 году около трети частных структур принимали участие в программе госгаранитий оказания медпомощи в 2016 году, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.«В программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи принимают участие уже 27% частных структур», - приводит ТАСС слова Скворцовой. По ее словам, в 2011 году эта доля составляла всего 7%.Скворцова добавила, что на сегодняшний день в РФ 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении.Министр пояснила, что взаимодействие с частными структурами не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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С 2011 года доля частных структур в здравоохранении выросла на 20% В прошлом году в программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи принимали участие 27% частных структур, рассказала Вероника Скворцова.

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