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 Главная / Новости медицины и фармации

27.02.2017 16:10

С 2011 года доля частных структур в здравоохранении выросла на 20%

В 2016 году около трети частных структур принимали участие в программе госгаранитий оказания медпомощи в 2016 году, рассказала министр здравоохранения Вероника Скворцова на Российском инвестиционном форуме в Сочи.

«В программе госгарантий бесплатного оказания медпомощи принимают участие уже 27% частных структур», - приводит ТАСС слова Скворцовой. По ее словам, в 2011 году эта доля составляла всего 7%.

Скворцова добавила, что на сегодняшний день в РФ 76 действующих государственно-частных проектов в здравоохранении.

Министр пояснила, что взаимодействие с частными структурами не увеличивает объем платной медицинской помощи гражданам.

Ключевые слова: Вероника Скворцова, государственно-частное партнерство в сфере здравоохранения


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