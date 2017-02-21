MSD в скором времени подаст заявку на регистрацию ЛС против цитомегаловирусной инфекции Экспериментальный препарат компании MSD для предотвращения развития цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у пациентов, прошедших пересадку гематопоэтических стволовых клеток, успешно прошел клинические исследования III фазы. MSD планирует подать заявку на регистрацию противовирусного препарата летермовира (letermovir) в регуляторные органы США уже в этом году, информирует



В клинических исследованиях приняли участие 495 пациентов в возрасте старше 18 лет, прошедшие трансплантацию костного мозга. Согласно собранным данным, ЦМВИ была зафиксирована у 37,5% пациентов, прошедших терапию летермовиром (перорально или внутривенно), тогда как в контрольной группе (плацебо) этот показатель составил 60,6%.



Также было показано, что применение летермовира снижало смертность по всем причинам: через 24 недели терапии в летермовир-группе летальность составляла 10%, а в плацебо-группе – 16%. Данные, собранные в течение 48 недель наблюдения, будут представлены позже.



Летермовир - экспериментальный противовирусный препарат, относящийся к новому классу ненуклеозидных ингибиторов репродукции цитомегаловируса. Контрольные органы США, ЕС и Японии предоставили летермовиру орфанный статус, что упростит процесс его регистрации. По прогнозам рыночных аналитиков Thomson Reuters, ежегодные продажи летермовира к 2022 году превысят 200 млн долларов.



Ключевые слова: цитомегаловирус, пересадка костного мозга Экспериментальный препарат компании MSD для предотвращения развития цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у пациентов, прошедших пересадку гематопоэтических стволовых клеток, успешно прошел клинические исследования III фазы. MSD планирует подать заявку на регистрацию противовирусного препарата летермовира (letermovir) в регуляторные органы США уже в этом году, информирует Reuters В клинических исследованиях приняли участие 495 пациентов в возрасте старше 18 лет, прошедшие трансплантацию костного мозга. Согласно собранным данным, ЦМВИ была зафиксирована у 37,5% пациентов, прошедших терапию летермовиром (перорально или внутривенно), тогда как в контрольной группе (плацебо) этот показатель составил 60,6%.Также было показано, что применение летермовира снижало смертность по всем причинам: через 24 недели терапии в летермовир-группе летальность составляла 10%, а в плацебо-группе – 16%. Данные, собранные в течение 48 недель наблюдения, будут представлены позже.Летермовир - экспериментальный противовирусный препарат, относящийся к новому классу ненуклеозидных ингибиторов репродукции цитомегаловируса. Контрольные органы США, ЕС и Японии предоставили летермовиру орфанный статус, что упростит процесс его регистрации. По прогнозам рыночных аналитиков Thomson Reuters, ежегодные продажи летермовира к 2022 году превысят 200 млн долларов.Ключевые слова: MSD









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