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 Главная / Новости медицины и фармации

27.02.2017 14:37

MSD в скором времени подаст заявку на регистрацию ЛС против цитомегаловирусной инфекции

Экспериментальный препарат компании MSD для предотвращения развития цитомегаловирусной инфекции (ЦМВИ) у пациентов, прошедших пересадку гематопоэтических стволовых клеток, успешно прошел клинические исследования III фазы. MSD планирует подать заявку на регистрацию противовирусного препарата летермовира (letermovir) в регуляторные органы США уже в этом году, информирует Reuters.

В клинических исследованиях приняли участие 495 пациентов в возрасте старше 18 лет, прошедшие трансплантацию костного мозга. Согласно собранным данным, ЦМВИ была зафиксирована у 37,5% пациентов, прошедших терапию летермовиром (перорально или внутривенно), тогда как в контрольной группе (плацебо) этот показатель составил 60,6%.

Также было показано, что применение летермовира снижало смертность по всем причинам: через 24 недели терапии в летермовир-группе летальность составляла 10%, а в плацебо-группе – 16%. Данные, собранные в течение 48 недель наблюдения, будут представлены позже.

Летермовир - экспериментальный противовирусный препарат, относящийся к новому классу ненуклеозидных ингибиторов репродукции цитомегаловируса. Контрольные органы США, ЕС и Японии предоставили летермовиру орфанный статус, что упростит процесс его регистрации. По прогнозам рыночных аналитиков Thomson Reuters, ежегодные продажи летермовира к 2022 году превысят 200 млн долларов.

Ключевые слова: MSD, цитомегаловирус, пересадка костного мозга


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