Формирование трехуровневой системы здравоохранения завершится в течение 1,5 лет Министерство здравоохранения намерено завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».



«Мы надеемся, что в течение года-полутора мы в целом завершим формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения», — приводит



Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.



Ключевые слова: Министерство здравоохранения намерено завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».«Мы надеемся, что в течение года-полутора мы в целом завершим формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.Ключевые слова: Вероника Скворцова









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Формирование трехуровневой системы здравоохранения завершится в течение 1,5 лет Минздрав планирует в течение 1-1,5 лет закончить формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения, рассказала Вероника Скворцова ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».

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