Формирование трехуровневой системы здравоохранения завершится в течение 1,5 лет

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27.02.2017 13:10
Формирование трехуровневой системы здравоохранения завершится в течение 1,5 летМинистерство здравоохранения намерено завершить формирование региональной системы здравоохранения в течение полутора лет, рассказала глава ведомства Вероника Скворцова в ходе Российского инвестиционного форума «Сочи-2017».
«Мы надеемся, что в течение года-полутора мы в целом завершим формирование трехуровневой региональной системы здравоохранения», — приводит РИА Новости слова Скворцовой.
Трехуровневая система здравоохранения предполагает получение пациентом по месту жительства самых востребованных врачей — терапевта, хирурга, офтальмолога, невролога; в амбулаторном комплексе он сможет попасть к более узким специалистам и пройти современную диагностику; третий уровень представляет собой стационар с госпитализацией.
Ключевые слова: Вероника Скворцова
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