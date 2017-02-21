Bayer в России представил результаты операционной деятельности по итогам 2016 года
В 2016 году Bayer продемонстрировал значительный органический рост бизнеса. Объем продаж Bayer в России по медико-биологическим направлениям бизнеса составил 643 млн евро. Продажи с учетом колебаний курсов валют выросли на 21,4%. Число сотрудников на конец 2016 года составило примерно 1 900 человек. Направление высокотехнологичных материалов было выделено в отдельную компанию в 2015 году.
«Мы смогли добиться высоких результатов благодаря эффективной стратегии развития всех дивизионов компании. Важно отметить, что в прошлом году произошло значимое событие для Bayer: мы расширили портфель локализованных продуктов, подписав соглашение с НТФФ «Полисан» о производстве на мощностях завода ключевого продукта Bayer в области кардиологии», – сообщил генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн.
Объем продаж дивизиона Pharmaceuticals (направление рецептурных лекарственных средств) составил 255 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 21,2%.
«На фоне замедления темпов роста на российском фармацевтическом рынке, нам удалось показать существенный рост объема продаж как в рублях, так и в евро, а также нарастить нашу долю на рынке во многом благодаря выводу инновационных препаратов на рынок», - отметил г-н Хессманн.
Значимые темпы роста в дивизионе Pharmaceuticals были зафиксированы в таких терапевтических направлениях, как женское здоровье, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Двузначный темп роста продемонстрировали продукты из линейки Джес®, а также препарат Ксарелто® и Нексавар®. В 2016 году были выведены на российский рынок такие значимые лекарственные препараты, как Стиварга® для лечения колоректального рака, новый антибиотик Сивекстро® и Эйлeа®, инновационный препарат для лечения офтальмологических заболеваний. Важным событием стал запуск новой линии по производству контрастных средств Bayer в партнерстве с НТФФ «Полисан». Были выпущены тестовые партии контрастных средств Bayer Ультравист®, Магневист® и Гадовист®. Старт коммерческого производства намечен на 2018 год. В 2016 году концерн расширил свое сотрудничество с НТФФ «Полисан» - согласно новому договору Bayer осуществляет трансфер технологий по производству перорального антикоагулянта Ксарелто®.
Дивизион Consumer Health (направление безрецептурных лекарственных средств) продолжает успешно развивать свой бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение покупательской активности. Объем продаж дивизиона Consumer Health составил 226 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 8,3%.
«В непростых для бизнеса условиях дивизион Consumer Health продолжает расти и удерживать лидерскую позицию на российском рынке безрецептурных препаратов. Такие препараты, как Терафлекс®, Бепантен®, Супрадин®, Берокка®, Элевит®, Тридерм®, Релиф® и Ренни® продолжают пользоваться заслуженной популярностью и остаются бесспорными лидерами в своих сегментах. Важным событием в 2016 году стало возвращение на рынок препарата Супрадин® Кидс – витамины для детей. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, постоянно совершенствуемся и адаптируемся к новым реалиям», - отметила Ирина Викторовна Успенская, глава дивизиона Consumer Health в России и СНГ.
Бизнес-юнит Animal Health (направление защиты здоровья животных) внес свой вклад в развитие бизнеса Bayer. Объем продаж составил 10 млн евро, рост с учетом колебаний курсов валют составил 20%, что обусловлено высокими показателями продаж ошейника против блох и клещей Форесто®, а также продуктов для защиты здоровья сельскохозяйственных животных крупным дистрибьюторам.
Объем продаж дивизиона Crop Science, сельскохозяйственного бизнеса компании, составил 152 млн евро. Рост продаж с учетом колебаний курсов валют составил 46%. Дивизион продемонстрировал рост как в категории средств защиты растений, так и в категории семян.
«Я горжусь нашими результатами: рост показали все бизнес-юниты, и это верный признак того, что мы движемся в правильном направлении. Россия является стратегически важным рынком для Bayer, поэтому мы постепенно расширяем портфель наших продуктов, повышая доступность инноваций для фермеров», - сообщил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science в СНГ. «На данный момент 30% средств защиты растений мы производим на территории России, и в течение двух лет мы планируем увеличить уровень локализации до 50%», - добавил господин Пике.
Значительный вклад в рост бизнеса внесли фунгициды для защиты зерновых, Солигор®, Прозаро®, Фалькон®, а также гербициды для кукурузы - МайсТер Пауэр®, Аденго®. Как отметил г-н Пике, в 2016 году увеличились объемы применения средств защиты растений ввиду роста интенсификации сельского хозяйства.
В 2016 году Bayer продолжил внедрение инноваций на российский рынок. Компания расширила линейку средств защиты зерновых культур, гороха, кукурузы, продуктов для защиты садов, виноградников и овощей. В партнерстве с российскими фермерскими хозяйствами компания представила новые технологии по нанесению средства защиты на семенной материал.
Сергей Собянин поручил правительству сообщать в ФАС о случаях проведения госзакупок по завышенным ценам. Поручение было дано мэром в связи с фиксацией фактов закупок лекарственных препаратов по ценам выше средних по России.
Средняя оптовая цена за упаковку на закупаемые онкопрепараты в 2016 году в России составила 5,8 тыс. рублей, что на 7% выше цены 2015 года. Наиболее дорогостоящие препараты были закуплены для программ регионального и дополнительного льготного обеспечения.
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