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 Главная / Новости медицины и фармации

27.02.2017 12:29

Bayer в России представил результаты операционной деятельности по итогам 2016 года

В 2016 году Bayer продемонстрировал значительный органический рост бизнеса. Объем продаж Bayer в России по медико-биологическим направлениям бизнеса составил 643 млн евро.   Продажи с учетом колебаний курсов валют выросли на 21,4%. Число сотрудников на конец 2016 года составило примерно 1 900 человек. Направление высокотехнологичных материалов было выделено в отдельную компанию в 2015 году.

  «Мы смогли добиться высоких результатов благодаря эффективной стратегии развития всех дивизионов компании. Важно отметить, что в прошлом году произошло значимое событие для Bayer: мы расширили портфель локализованных продуктов, подписав соглашение с НТФФ «Полисан» о производстве на мощностях завода ключевого продукта Bayer в области кардиологии», – сообщил генеральный представитель Bayer в России и СНГ Нильс Хессманн.

Объем продаж дивизиона Pharmaceuticals (направление рецептурных лекарственных средств) составил 255 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 21,2%.

«На фоне замедления темпов роста на российском фармацевтическом рынке, нам удалось показать существенный рост объема продаж как в рублях, так и в евро, а также нарастить нашу долю на рынке во многом благодаря выводу инновационных препаратов на рынок», - отметил г-н Хессманн.

Значимые темпы роста в дивизионе Pharmaceuticals были зафиксированы в таких терапевтических направлениях, как женское здоровье, сердечно-сосудистые заболевания и онкология. Двузначный темп роста продемонстрировали продукты из линейки Джес®, а также препарат Ксарелто® и Нексавар®. В 2016 году были выведены на российский рынок такие значимые лекарственные препараты, как Стиварга®  для лечения колоректального рака, новый антибиотик Сивекстро® и    Эйлeа®, инновационный препарат для лечения офтальмологических заболеваний. Важным событием стал запуск новой линии по производству контрастных средств Bayer в партнерстве с НТФФ «Полисан». Были выпущены тестовые партии контрастных средств Bayer Ультравист®, Магневист® и Гадовист®. Старт коммерческого производства намечен на 2018 год.  В 2016 году концерн расширил свое сотрудничество с НТФФ «Полисан» - согласно новому договору Bayer осуществляет трансфер технологий по производству  перорального антикоагулянта Ксарелто®.

Дивизион Consumer Health (направление безрецептурных лекарственных средств) продолжает успешно развивать свой бизнес, несмотря на сложную экономическую ситуацию и снижение покупательской активности. Объем продаж дивизиона Consumer Health составил 226 млн евро. Рост с учетом колебаний курсов валют составил 8,3%.

«В  непростых для бизнеса условиях дивизион Consumer Health продолжает расти и удерживать лидерскую позицию на российском рынке безрецептурных препаратов.  Такие препараты, как Терафлекс®, Бепантен®, Супрадин®, Берокка®, Элевит®, Тридерм®, Релиф® и Ренни® продолжают пользоваться заслуженной популярностью и остаются бесспорными лидерами в своих сегментах. Важным событием в 2016 году стало возвращение на рынок препарата Супрадин® Кидс – витамины для детей. Мы с оптимизмом смотрим в будущее, постоянно совершенствуемся и адаптируемся к новым реалиям», - отметила Ирина Викторовна Успенская, глава дивизиона Consumer Health в России и СНГ.

Бизнес-юнит Animal Health (направление защиты здоровья животных) внес свой вклад в развитие бизнеса Bayer.  Объем продаж составил 10 млн евро, рост с учетом колебаний курсов валют составил 20%, что  обусловлено высокими показателями продаж ошейника против блох и клещей Форесто®, а также  продуктов для защиты здоровья сельскохозяйственных животных крупным дистрибьюторам.

Объем продаж дивизиона Crop Science, сельскохозяйственного бизнеса компании, составил 152 млн евро. Рост продаж с учетом колебаний курсов валют составил 46%.  Дивизион продемонстрировал рост как в категории средств защиты растений, так и в категории семян.

«Я горжусь нашими результатами: рост показали все бизнес-юниты, и это верный признак того, что мы  движемся  в правильном направлении. Россия является стратегически важным рынком для Bayer, поэтому мы постепенно расширяем портфель наших продуктов, повышая доступность инноваций для фермеров», - сообщил Ив Пике, руководитель дивизиона Crop Science в СНГ. «На данный момент 30% средств защиты растений мы производим на территории России, и в течение двух лет мы планируем увеличить уровень локализации до 50%», - добавил господин Пике.

Значительный вклад в рост бизнеса внесли фунгициды для защиты зерновых, Солигор®, Прозаро®, Фалькон®, а также гербициды для кукурузы -  МайсТер Пауэр®,  Аденго®.  Как отметил г-н Пике, в 2016 году увеличились объемы применения средств защиты растений ввиду роста интенсификации сельского хозяйства.
 
В 2016 году Bayer продолжил внедрение инноваций на российский рынок. Компания расширила линейку средств защиты зерновых культур, гороха, кукурузы, продуктов для защиты садов, виноградников и овощей. В партнерстве с российскими фермерскими хозяйствами компания представила новые технологии по нанесению средства защиты на семенной материал.




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