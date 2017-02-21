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 Главная / Новости медицины и фармации

27.02.2017 12:24

Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие

Французская фармкомпания Sanofi и швейцарский производитель лекарственных средств Lonza вложат 270 млн евро в организацию совместного предприятия по выпуску моноклональных антител. Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает Reuters.

Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.

«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудисты, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).

Ключевые слова: Sanofi, Lonza


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