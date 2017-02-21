Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие Французская фармкомпания Sanofi и швейцарский производитель лекарственных средств Lonza вложат 270 млн евро в организацию совместного предприятия по выпуску моноклональных антител. Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает



Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.



«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудисты, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).



Ключевые слова: Lonza Французская фармкомпания Sanofi и швейцарский производитель лекарственных средств Lonza вложат 270 млн евро в организацию совместного предприятия по выпуску моноклональных антител. Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает Reuters Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудисты, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).Ключевые слова: Sanofi









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