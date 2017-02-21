Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятие

27.02.2017 12:24
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
21.02.2017
"Лучший персонал" - Специалист по валидации
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
27.02.2017 12:24
Sanofi и Lonza инвестируют в совместное предприятиеФранцузская фармкомпания Sanofi и швейцарский производитель лекарственных средств Lonza вложат 270 млн евро в организацию совместного предприятия по выпуску моноклональных антител. Запуск производства запланирован на 2020 год, сообщает Reuters.
Совместное предприятие с равными долями будет размещено в Виспе (Швейцария). Lonza, недавно организовавшая похожие предприятия в США и Сингапуре, будет ответственна за подготовку и управление инфраструктурой нового производства.
«Около 60% нашего продуктового портфеля состоит из биологических лекарственных препаратов, включая моноклональные тела для лечения сердечно-сосудисты, иммунологических и инфекционных, неврологических и онкологических заболеваний», - рассказал исполнительный вице-президент Sanofi Филипп Люскан (Philippe Luscan).
Ключевые слова: Sanofi, Lonza
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.