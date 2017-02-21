Правительство Москвы проинформирует ФАС о нарушениях при проведении госзакупок

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27.02.2017 11:09
Правительство Москвы проинформирует ФАС о нарушениях при проведении госзакупокВласти Москвы буду сообщать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о случаях проведения госзакупок по завышенным ценам. Соответствующее поручение дал столичному правительству Сергей Собянин, пишет ТАСС.
«В целом закупки (осуществляются по ценам) ниже, но по отдельным позициям мы видим всплески цен, в таких случаях необходимо направлять в ФАС соответствующее письмо о том, что возможен картельный сговор, что поставщики не выходят на конкурс - это первое. И второе - необходимо привлекать поставщиков так, чтобы они четко знали условия, время проведения конкурса и участвовали в них», - сказал Собянин.
Поручение было дано мэром в связи с фиксацией фактов закупок лекарственных препаратов по ценам выше средних по России. Согласно данным столичных властей, анализ закупок лекарств показал, что 54% наименований лекарственных препаратов закупается в Москве по ценам ниже средних цен по РФ.
Ключевые слова: ФАС, госзакупки
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