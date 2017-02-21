Правительство Москвы проинформирует ФАС о нарушениях при проведении госзакупок Власти Москвы буду сообщать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о случаях проведения госзакупок по завышенным ценам. Соответствующее поручение дал столичному правительству Сергей Собянин, пишет



«В целом закупки (осуществляются по ценам) ниже, но по отдельным позициям мы видим всплески цен, в таких случаях необходимо направлять в ФАС соответствующее письмо о том, что возможен картельный сговор, что поставщики не выходят на конкурс - это первое. И второе - необходимо привлекать поставщиков так, чтобы они четко знали условия, время проведения конкурса и участвовали в них», - сказал Собянин.



Поручение было дано мэром в связи с фиксацией фактов закупок лекарственных препаратов по ценам выше средних по России. Согласно данным столичных властей, анализ закупок лекарств показал, что 54% наименований лекарственных препаратов закупается в Москве по ценам ниже средних цен по РФ.



Ключевые слова: госзакупки Власти Москвы буду сообщать Федеральной антимонопольной службе (ФАС) о случаях проведения госзакупок по завышенным ценам. Соответствующее поручение дал столичному правительству Сергей Собянин, пишет ТАСС «В целом закупки (осуществляются по ценам) ниже, но по отдельным позициям мы видим всплески цен, в таких случаях необходимо направлять в ФАС соответствующее письмо о том, что возможен картельный сговор, что поставщики не выходят на конкурс - это первое. И второе - необходимо привлекать поставщиков так, чтобы они четко знали условия, время проведения конкурса и участвовали в них», - сказал Собянин.Поручение было дано мэром в связи с фиксацией фактов закупок лекарственных препаратов по ценам выше средних по России. Согласно данным столичных властей, анализ закупок лекарств показал, что 54% наименований лекарственных препаратов закупается в Москве по ценам ниже средних цен по РФ.Ключевые слова: ФАС









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Правительство Москвы проинформирует ФАС о нарушениях при проведении госзакупок Сергей Собянин поручил правительству сообщать в ФАС о случаях проведения госзакупок по завышенным ценам. Поручение было дано мэром в связи с фиксацией фактов закупок лекарственных препаратов по ценам выше средних по России.

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