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 Главная / Новости медицины и фармации

22.02.2017 16:08

В 2016 году Россия потратила на лекарства против рака 65,2 млрд рублей

По данным IMS Health в 2016 году в России было закуплено около 11,3 млн упаковок препаратов для лечения онкологических заболеваний на сумму 65,2 млрд рублей. Половина закупок в натуральном выражении пришлась на госпитальный сегмент, 30% - на программы регионального и дополнительного льготного обеспечения, 20% - на аптечный сегмент.

Средняя оптовая цена за упаковку на закупаемые онкопрепараты в 2016 году в России составила 5,8 тыс. рублей, что на 7% выше цены 2015 года. Наиболее дорогостоящие препараты были закуплены для программ регионального и дополнительного льготного обеспечения, средняя цена за упаковку в данных сегментах составляет порядка 12 тыс. рублей.

В госпитальном секторе средняя стоимость закупленных препаратов находится в пределах 4 тыс. рублей. Относительно недорогие препараты приобретаются в розничном сегменте, здесь средняя оптовая цена за упаковку составляет 1 тыс. рублей.

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Ключевые слова: аналитика Remedium


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