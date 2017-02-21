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 Главная / Новости медицины и фармации

22.02.2017 14:28

Прогнозируемая продолжительность жизни к 2030 году превысит 90 лет

Средняя прогнозируемая продолжительность жизни к 2030 году заметно вырастет во многих странах, однако только в некоторых превысит 90 лет, говорится в докладе, подготовленном Имперским колледжем Лондона в сотрудничестве с ВОЗ и опубликованном в журнале The Lancet.

Для прогнозирования продолжительности жизни авторы работы рассматривали 35 стран, среди которых США, Канада, Великобритания, Германия, Австралия, Польша, Мексика и Чехия.

Как показали результаты, самая высокая продолжительность жизни будет в Южной Корее, а вот в США – самая низкая. Девочки, рожденные в Южной Корее, в 2030 году смогут рассчитывать на 90,8 лет жизни, а мальчики – на 84,1 лет. Такие высокие показатели ученые объяснили несколькими причинами: повышением качества детского питания, отсутствием проблем с артериальным давлением у населения, доступностью медицинской помощи, низким уровнем распространения курения.

В работе говорится, что из-за недостатков национальной системы здравоохранения, высоких показателей материнской и младенческой смертности, а также распространенности ожирения в Соединенных Штатах к 2030 году мужчины и женщины будут в среднем жить 79,5 и 83,3 года, примерно столько же, сколько в Хорватии и Мексике.

Среди европейских стран по продолжительности жизни будут лидировать женщины Франции и мужчины Швейцарии – 88,6 и 84 лет, соответственно.


Ключевые слова: продолжительность жизни


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