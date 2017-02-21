AstraZeneca опубликовала данные по КИ дурвалумаба в терапии урогенитального рака

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22.02.2017 13:31
AstraZeneca опубликовала данные по КИ дурвалумаба в терапии урогенитального ракаAstraZeneca и входящая в ее состав исследовательская компания MedImmune представили данные по эффективности и безопасности дурвалумаба (durvalumab) в терапии местнораспространенного и метастатического урогенитального рака. Озвученные данные были собраны в рамках клинических исследований I/II фазы, сообщает The Pharma Letter.
Дизайном КИ было предусмотрено внутривенное введение дурвалумаба (10 мг/кг) раз в две недели на протяжении 12 месяцев. По результатам КИ авторы сообщили, что частота объективного ответа составила 20,4% среди всех пролеченных пациентов (103 человека). У пациентов, с опухолями, экспрессирующими PD-L1, частота объективного ответа в среднем была 31,1%. На момент завершения сбора данных общая средняя выживаемость оценивалась в 14,1 месяца.
По результатам КИ было принято решение о продолжении разработки дурвалумаба. Теперь эффективность монотерапии дурвалумаба и его комбинации с тремелимумабом в лечении урогенитального рака будет оцениваться в ходе клинических исследований III фазы.
Дурвалумаб способен подавлять лиганд-1 программируемой гибели (PDL1) и стимулировать работу иммунной системы. В начале 2016 года Администрация по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA) присвоила дурвалумабу статус принципиального нового лекарственного средства (Breakthrough Therapy). На сегодняшний день AstraZeneca проводит клинические исследования дурвалумаба среди пациентов, страдающих раком легкого, головы и шеи, желудка, поджелудочной железы, печени и крови.
Тремелимумаб является блокатором CTLA4 - мембранной молекулы, которая экспрессируется Т-лимфоцитами на поздних стадиях активации и ингибирует их пролиферацию.
Ключевые слова: AstraZeneca, онкология, клинические исследования
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