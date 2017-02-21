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 Главная / Новости медицины и фармации

22.02.2017 12:18

Эпидпорог по гриппу превышен в 22 регионах РФ

На территории России, как и в целом во всем Европейском регионе, пока сохраняется высокая активность гриппа, однако уже отмечено ее снижение, говорится в сообщении Роспотребнадзора.

По данным ведомства, с 13 по 19 февраля произошло снижение географического распространения гриппа при уменьшении уровней превышения пороговых значений. По совокупному населению превышение недельных эпидемических порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ зафиксировано в 22-х субъектах РФ во всех федеральных округах, кроме Южного и Северо-Кавказского. Превышение эпидпорога по центральному городу без превышения эпидпорога по субъекту зарегистрировано в 7-ми городах.

Среди детей в возрасте 0-2 года превышение недельных порогов заболеваемости гриппом и ОРВИ отмечено в 13-ти субъектах Российской Федерации, среди детей 3-6 лет и в возрастной группе 7-14 лет – в 22-х субъектах, среди лиц старше 15 лет - в 18-ти субъектах Российской Федерации.

В структуре положительных находок респираторных вирусов на протяжении нескольких недель преобладают вирусы гриппа, на прошедшей неделе доля их составила 68,1%.

Ключевые слова: Роспотребнадзор, грипп


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