ФАС добилась снижения цен более чем на 100 лекарственных препаратов Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомству удалось снизить стоимость более 100 лекарственных средств, такой результат был достигнут впервые. Об этом пишет



По словам Артемьева, ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители ставили акцент на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.



«Если среди окружающих нас странах есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка», - пояснил глава ФАС.



Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой ФАС



Для снижения стоимости лекарств ФАС направляет предписание производителям препаратов, которые завышают на них цену, о снижении цены на медикаменты, в обратном случае ведомство будет принимать меры по лишению таких зарубежных компаний лицензий и выводе их с российского рынка.



Ключевые слова: Глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) Игорь Артемьев рассказал, что ведомству удалось снизить стоимость более 100 лекарственных средств, такой результат был достигнут впервые. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на интервью Артемьева телеканалу «Россия 24».По словам Артемьева, ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители ставили акцент на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.«Если среди окружающих нас странах есть хоть одна, где продают таблетку дешевле, чем зарегистрировали у нас, производители должны снизить цену до этого значения. Если они это не делают, мы их вообще выгоняем с рынка», - пояснил глава ФАС.Ранее президент России Владимир Путин на встрече с главой ФАС выразил недовольство отсутствием реакции правоохранительных органов на манипуляции на рынке лекарств. Артемьев рассказал президенту о принимаемых антимонопольным ведомством мерах по стабилизации цен на лекарственные препараты в РФ и сообщил, что в последнее время цена на них стабилизировалась.Для снижения стоимости лекарств ФАС направляет предписание производителям препаратов, которые завышают на них цену, о снижении цены на медикаменты, в обратном случае ведомство будет принимать меры по лишению таких зарубежных компаний лицензий и выводе их с российского рынка.Ключевые слова: ФАС









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ФАС добилась снижения цен более чем на 100 лекарственных препаратов Ранее подобных результатов не удавалось добиться, потому что производители ставили акцент на себестоимости создания одного лекарства, в то время как ФАС использует метод сопоставимых рынков.

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