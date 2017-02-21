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 Главная / Новости медицины и фармации

22.02.2017 10:50

Евразийский ортопедический форум

29-30 июня 2017 года в Москве пройдет первый в мире Евразийский ортопедический форум, который объединит более 3000 специалистов из России, СНГ, стран Азиатско-Тихоокеанского региона, Ближнего Востока и Евросоюза.

Форум организуют российские гражданские и военные врачи при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В программе запланировано 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям для медицинских специалистов, государственных структур и бизнеса. Особое внимание уделяется опыту Китая, чью делегацию возглавит Президент Ассоциации ортопедов Китая Чжан Инцзэ.

В России пройдет Евразийский ортопедический форум (ЕОФ), крупнейшее международное событие в сфере ортопедии и травматологии на евразийском пространстве, которое соберет более 3000 участников из России, СНГ, Китая, Индии, Кореи, Японии и других стран Азии, Европы и Америки. Мероприятие пройдет 29-30 июня 2017 года в Москве в «Экспоцентре».

В программе Форума запланировано более 200 мероприятий по 20 научно-практическим направлениям, включая симпозиумы, лекции, обсуждения клинических случаев, презентации и мастер-классы. Организуется выставка российской и зарубежной медицинской продукции и оборудования площадью более 4000 кв. метров

Для участия в ЕОФ формируется представительная китайская делегация во главе с Президентом Ассоциации ортопедов Китая (Chinese Orthopaedic Association) Чжаном Инцзэ (Zhang Yingze), который не только выступит перед участниками, но и проведет совместные операции в ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова» и ФГКУ «ГВКГ им. Бурденко».

В подготовке мероприятия участвуют сообщества травматологов и ортопедов из Австрии, Азербайджана, Армении, Бангладеша, Беларуси, Греции, Индии, Казахстана, Киргизии, Китая, Малайзии, Саудовской Аравии, Сербии, Сингапура, Узбекистана и других стран.

Проведение Евразийского ортопедического форума (ЕОФ) инициировано отечественными гражданскими и военными травматологами-ортопедами при поддержке Министерства здравоохранения РФ. В научный комитет ЕОФ входит свыше 70 ведущих российских врачей и организаторов здравоохранения. Они разработали мультидисциплинарную программу, охватывающую  20 научно-практических направлений в области травматологии, ортопедии и смежных отраслей медицины. Акцент делается на достижениях Китая, Индии, а также «азиатских тигров» – Южной Кореи, Сингапура, Тайваня.

Помимо врачей, программа ориентирована на представителей государственных и бизнес-структур: руководителей лечебных учреждений, специалистов отраслевых министерств и ведомств, производителей медицинской продукции и фармацевтики из России и зарубежья. Их взаимодействие будет способствовать укреплению сотрудничества в рамках ЕАЭС, совершенствованию российской и международной политики в сфере организации здравоохранения, появлению совместных научных разработок, расширению рынков сбыта высокотехнологичной продукции.

Запланировано обсуждение единых регламентов для использования медицинских изделий на территории ЕАЭС. В фокусе – локализация высокотехнологичных зарубежных производств в России, импортозамещение в медицинской промышленности, экспорт российских технологий. Также будет рассматриваться государственно-частное партнерство, организация специальных экономических зон с льготными системами налогообложения и таможенных сборов, перспективы государственного финансирования учреждений травматологии и ортопедии.

«Россия традиционно активно развивала международное сотрудничество по разным аспектам здравоохранения – от борьбы с эпидемиями до совместной разработки методов лечения рака. Евразийский ортопедический форум ¬позволит объединить усилия в еще одной социально значимой сфере. Россия всегда была центром контактов между Западом и Востоком, и сегодня ее роль критически возросла», – поясняет Сергей Миронов, сопредседатель научного комитета ЕОФ, главный внештатный специалист травматолог-ортопед Минздрава РФ, президент Ассоциации травматологов-ортопедов России, директор ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», академик РАН.

Важной особенностью подготовки ЕОФ стало взаимодействие гражданских врачей и военных медиков, обладающих значительным опытом организации медпомощи в условиях военных конфликтов и масштабных катаклизмов. «Идея ЕОФ состоит в том, чтобы проанализировать пока малоизвестный нам опыт стран Азии и Ближнего Востока, где есть авторитетные медицинские школы и травматологические центры с обширной системой научно-практических знаний, выбрать лучшие практики и интегрировать их с успешными российскими, европейским наработками для дальнейшего тиражирования как в нашей стране, так и на международном уровне», – отметил Леонид Брижань, член научного комитета ЕОФ, начальник центра травматологии и ортопедии ГВКГ им. Н.Н. Бурденко, д.м.н.

Форум пройдет при поддержке Министерства здравоохранения РФ, Комитета Совета Федерации по обороне и безопасности, Федерального медико-биологического агентства России и Департамента здравоохранения города Москвы.

Среди организаторов ЕОФ крупнейшие российские профессиональные  организации, лечебные учреждения и производители медицинских изделий: Ассоциация травматологов-ортопедов России, Ассоциация травматологов-ортопедов Москвы, ФГБУ «ЦИТО им. Н.Н. Приорова», Главное военно-медицинское управление Минобороны РФ, ФГКУ «ГВКГ им. академика Н.Н. Бурденко», Ассоциация организаций оборонно-промышленного комплекса – производителей медицинских изделий и оборудования, ФГУП «ЦИТО», Консалтинговая группа «Полилог».

Официальный сайт Евразийского ортопедического форума: www.eoforum.ru.

Пресс-служба ЕОФ    Николай Евдокимов, +7 (903) 660 43 14    Юлия Иванова, +7 (916) 404 16 46
    press@eoforum.ru




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