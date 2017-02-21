Эмоциональное выгорание мешает врачам считать свою работу делом всей жизни

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Главная / Новости медицины и фармации
21.02.2017 17:27
Эмоциональное выгорание мешает врачам считать свою работу делом всей жизниЧем сильнее у медицинского работника выражен синдром эмоционального выгорания, тем с меньшей долей вероятности он будет считать работу в сфере здравоохранения своим призванием. Об этом говорится в работе, опубликованной в Mayo Clinic Proceedings. По мнению ее авторов, подобное отношение к медицине имеет негативные последствия как для самих врачей, так и для их пациентов.
В рамках проведенного исследования, почти 2,3 тыс. американских врачей было предложено пройти тест на эмоциональное выгорание, а также ответить на ряд вопросов, которые позволили определить, считают ли они свою работу – самым важным делом жизни.
Более 93% опрошенных заявили, что работа приносит им глубокое внутренне удовлетворение, при этом только 44% были бы согласны бесплатно оказывать медицинские услуги (при условии отсутствия нужды в денежных средствах). Авторы работы также отметили, что врачи с более выраженным синдромом эмоционального выгорания чаще отвечали «нет» на вопрос о том, является ли медицина их призванием. Например, среди врачей без признаков эмоционального выгорания, 93% заявили, что при возможности прожить жизнь заново они бы снова выбрали работу в медицине.
По словам авторов работы, отношение врачей к своей работе как к делу всей жизни крайне важно для пациентов и всей системы здравоохранения. Они отмечают, что эмоциональное выгорание медиков приводит к неудовлетворенности пациентов, увеличению количества врачебных ошибок, повышению затрат на здравоохранение.
Ключевые слова: эмоциональное выгорание на работе, врач
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