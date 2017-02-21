Клиники Нидерландов объединились для закупки дорогостоящих лекарств В Нидерландах восемь университетских клиник подали коллективную заявку на закупку дорогостоящих противоопухолевых лекарственных средств, так как увеличение размера закупки позволит снизить стоимость лекарственных препаратов, сообщается на портале



Речь идет об иммунотерапевтических средствах, годовой курс которых на одного пациента сейчас стоит десятки тысяч евро. В инициативе приняли участие Академический медицинский центр (AMC), Медицинский центр Свободного университета Амстердама, Медицинский центр Эрасмус в Роттердаме, а также университетские клиники Утрехта, Лейдена, Гронингена, Неймегена и Маастрихта.



Авторы инициативы рассчитывают, что закупка лекарственных препаратов напрямую у фармацевтических компаний поможет сократить стоимость годового лечения одного пациента со 100 тыс. до 2 тыс. евро.



В 2015 году стало известно о намерении Бельгии и Нидерландов



Ключевые слова: В Нидерландах восемь университетских клиник подали коллективную заявку на закупку дорогостоящих противоопухолевых лекарственных средств, так как увеличение размера закупки позволит снизить стоимость лекарственных препаратов, сообщается на портале DutchNews Речь идет об иммунотерапевтических средствах, годовой курс которых на одного пациента сейчас стоит десятки тысяч евро. В инициативе приняли участие Академический медицинский центр (AMC), Медицинский центр Свободного университета Амстердама, Медицинский центр Эрасмус в Роттердаме, а также университетские клиники Утрехта, Лейдена, Гронингена, Неймегена и Маастрихта.Авторы инициативы рассчитывают, что закупка лекарственных препаратов напрямую у фармацевтических компаний поможет сократить стоимость годового лечения одного пациента со 100 тыс. до 2 тыс. евро.В 2015 году стало известно о намерении Бельгии и Нидерландов совместно вести переговоры с фармкомпаниями при заключении договоров на поставки орфанных препаратов, предназначенных для терапии заболеваний, затрагивающих менее 5 человек из 100 тыс.Ключевые слова: Нидерланды









Последние новости



Клиники Нидерландов объединились для закупки дорогостоящих лекарств Ряд университетских клиник Нидерландов договорились подать коллективную заявку на закупку дорогостоящих иммунотерапевтических препаратов для лечения рака.

DSM Group: в 2016 году упали аптечные продажи диагностических приборов В 2016 году по сравнению с 2015 годом все наиболее популярные типы диагностических приборов и средств демонстрировали снижение объемов закупок в упаковках. Однако в стоимостном выражении ситуация более позитивная: 3 типа приборов увеличили свой объем закупок.

Онлайн-калькулятор риска неонатального сепсиса позволяет на 48% снизить частоту применения антибиотиков Ученые создали плювариантную расчетную модель риска развития сепсиса у почти доношенных и доношенных детей. Результаты ее исследований показали, что при использовании калькулятора на 66% снижается потребность в проведении посевов крови (с 14,4% до 4,9%), а частота применения антибиотиков сокращается на 48% (с 5% до 2,6%).

Европейские пациенты с несовершенным остеогенезом получат доступ к экспериментальному ЛС Лекарственное средство BPS-804 пошло в программе EMA по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний. В скором времени будут запущены КИ II фазы BPS-804 с участием пациентов с несовершенным остеогенезом.