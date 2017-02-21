DSM Group: в 2016 году упали аптечные продажи диагностических приборов

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21.02.2017 14:17
DSM Group: в 2016 году упали аптечные продажи диагностических приборовВ 2016 году по сравнению с 2015 годом все наиболее популярные типы диагностических приборов и средств демонстрировали снижение объемов закупок в упаковках. Наибольший спад продаж затронул тест-полоски для глюкометров – спрос на них сократился на 30,2%, говорится в материале DSM Group, поступившем в распоряжение редакции Remedium.
Несмотря на снижение аптечных продаж, в 2016 году наиболее востребованными у покупателя в денежном выражении стали тест-полоски для глюкометра (41,6%), тонометры (33,3%) и тесты на беременность (11,9%). В упаковках на первом месте тесты на беременность (55%), на втором - тест-полоски для глюкометра (17,3%), замыкают тройку лидеров термометры (15,7%).
В последние годы был замечен неравномерный рост данной области рынка. Наибольшее увеличение стоимостного объема наблюдалось в 2013 (+27,4% к прошлому году) и в 2015 годах (+18,2%). В 2016 году аптеки закупили «диагностических приборов и средств» на сумму 14 569,7 млн рублей. В натуральном выражении с 2014 года происходило снижение объема реализации данной категории с 53,6 млн упаковок до 45,4 млн в 2016 году.
Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в стоимостном выражении ситуация более позитивная: 3 типа приборов из ТОП-10 наиболее популярных увеличили свой объем закупок. Тесты на беременность продемонстрировали рост на 8,5% к цифрам 2015 года, ланцеты (+4,9%), тест-полоски для глюкометра (+4,6%). Наибольшее падение в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, наблюдалось у тест-полосок для глюкозы (-24,1%).
Ключевые слова: DSM Group, медизделия
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