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 Главная / Новости медицины и фармации

21.02.2017 14:17

DSM Group: в 2016 году упали аптечные продажи диагностических приборов

В 2016 году по сравнению с 2015 годом все наиболее популярные типы диагностических приборов и средств демонстрировали снижение объемов закупок в упаковках. Наибольший спад продаж затронул тест-полоски для глюкометров – спрос на них сократился на 30,2%, говорится в материале DSM Group, поступившем в распоряжение редакции Remedium.

Несмотря на снижение аптечных продаж, в 2016 году наиболее востребованными у покупателя в денежном выражении стали тест-полоски для глюкометра (41,6%), тонометры (33,3%) и тесты на беременность (11,9%). В упаковках на первом месте тесты на беременность (55%), на втором - тест-полоски для глюкометра (17,3%), замыкают тройку лидеров термометры (15,7%).

В последние годы был замечен неравномерный рост данной области рынка. Наибольшее увеличение стоимостного объема наблюдалось в 2013 (+27,4% к прошлому году) и в 2015 годах (+18,2%). В 2016 году аптеки закупили «диагностических приборов и средств» на сумму 14 569,7 млн рублей. В натуральном выражении с 2014 года происходило снижение объема реализации данной категории с 53,6 млн упаковок до 45,4 млн в 2016 году.

Генеральный директор DSM Group Сергей Шуляк отметил, что в стоимостном выражении ситуация более позитивная: 3 типа приборов из ТОП-10 наиболее популярных увеличили свой объем закупок. Тесты на беременность продемонстрировали рост на 8,5% к цифрам 2015 года, ланцеты (+4,9%), тест-полоски для глюкометра (+4,6%). Наибольшее падение в стоимостном выражении так же, как и в натуральном, наблюдалось у тест-полосок для глюкозы (-24,1%).

Ключевые слова: DSM Group, медизделия


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