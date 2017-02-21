Онлайн-калькулятор риска неонатального сепсиса позволяет на 48% снизить частоту применения антибиотиков

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Главная / Новости медицины и фармации
21.02.2017 12:57
Онлайн-калькулятор риска неонатального сепсиса позволяет на 48% снизить частоту применения антибиотиковСпециалисты некоммерческой организации в области здравоохранения Kaiser Permanente при сотрудничестве с американскими исследовательскими центрами разработали калькулятор риска неонатального сепсиса, использование которого позволяет снизить частоту применения антибиотиков на 48%. Результаты их работы были опубликованы в JAMA Pediatrics, пишет UPI.
Разработчики калькулятора рассказали, что из-за несовершенства действующих алгоритмов терапии раннего сепсиса новорожденного многие неинфицированные младенцы получают ненужное им лечение. Для минимизации использования антибиотиков ученые создали плювариантную расчетную модель риска развития сепсиса у почти доношенных и доношенных детей. При ее разработке были использованы данные более 600 тыс. новорожденных и их матерей.
В рамках исследований расчетной модели в 2014-2015 годах калькулятор использовался в перинатальном центре Kaiser Permanente. За это время в центре было рождено 56 тыс. человек. Согласно результатам исследования, при использовании калькулятора на 66% снижалась потребность в проведении посевов крови (с 14,4% до 4,9%), а частота применения антибиотиков сократилась на 48% (с 5% до 2,6%).
Для подсчета риска сепсиса с помощью нового онлайн-калькулятора необходимо ввести гестационный возраст плода, время, прошедшее, после разрыва плодных оболочек, температуру матери, результаты анализа на стрептококк группы Б и данные об интранатальном использовании антибиотиков.
Ключевые слова: педиатрия, сепсис
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