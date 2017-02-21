Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

21.02.2017

"Лучший персонал" - Специалист по валидации

20.02.2017

ООО "ТД"АППОЛО" - Фармацевт/ Начальник отдела

15.02.2017

"СТ-Профи" - Провизор, фармацевт в аптечный пункт

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

21.02.2017 12:57

Онлайн-калькулятор риска неонатального сепсиса позволяет на 48% снизить частоту применения антибиотиков

Специалисты некоммерческой организации в области здравоохранения Kaiser Permanente при сотрудничестве с американскими исследовательскими центрами разработали калькулятор риска неонатального сепсиса, использование которого позволяет снизить частоту применения антибиотиков на 48%. Результаты их работы были опубликованы в JAMA Pediatrics, пишет UPI.

Разработчики калькулятора рассказали, что из-за несовершенства действующих алгоритмов терапии раннего сепсиса новорожденного многие неинфицированные младенцы получают ненужное им лечение. Для минимизации использования антибиотиков ученые создали плювариантную расчетную модель риска развития сепсиса у почти доношенных и доношенных детей. При ее разработке были использованы данные более 600 тыс. новорожденных и их матерей.

В рамках исследований расчетной модели в 2014-2015 годах калькулятор использовался в перинатальном центре Kaiser Permanente. За это время в центре было рождено 56 тыс. человек. Согласно результатам исследования, при использовании калькулятора на 66% снижалась потребность в проведении посевов крови (с 14,4% до 4,9%), а частота применения антибиотиков сократилась на 48% (с 5% до 2,6%).

Для подсчета риска сепсиса с помощью нового онлайн-калькулятора необходимо ввести гестационный возраст плода, время, прошедшее, после разрыва плодных оболочек, температуру матери, результаты анализа на стрептококк группы Б и данные об интранатальном использовании антибиотиков.

Ключевые слова: педиатрия, сепсис


Последние новости

21.02.2017 12:57

Онлайн-калькулятор риска неонатального сепсиса позволяет на 48% снизить частоту применения антибиотиков

Ученые создали плювариантную расчетную модель риска развития сепсиса у почти доношенных и доношенных детей. Результаты ее исследований показали, что при использовании калькулятора на 66% снижается потребность в проведении посевов крови (с 14,4% до 4,9%), а частота применения антибиотиков сокращается на 48% (с 5% до 2,6%).

21.02.2017 11:20

Европейские пациенты с несовершенным остеогенезом получат доступ к экспериментальному ЛС

Лекарственное средство BPS-804 пошло в программе EMA по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний. В скором времени будут запущены КИ II фазы BPS-804 с участием пациентов с несовершенным остеогенезом.

20.02.2017 17:28

«Акрихин» запустил производство симвастатина

На заводе «Акрихина» в Старой Купавне запущен полный цикл производства симвастатина компании MSD. Трансфер полного производственного цикла осуществлялся в рамках стратегического партнерства между «Акрихин» и MSD на протяжении последних трех лет.

20.02.2017 16:21

Акциями Stada заинтересовалась еще одна компания

Stada получила третье предложение о приобретении. Ранее о намерении выкупить акции немецкого фармпроизводителя заявили Cinven Partners и Advent International.

20.02.2017 15:27

Ожидания пациентов влияют на частоту назначения антибиотиков

Ученые из Великобритании провели эксперимент, в котором докторам предлагались разные сценарии развития событий, и было необходимо принять решение о назначении или не назначении антибиотиков.

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks