Биофармкластер «Северный» и «КСИ Венчурс» вручили денежные призы победителям трека LifeScence GenerationS

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21.02.2017 11:35
Биофармкластер «Северный» и «КСИ Венчурс» вручили денежные призы победителям трека LifeScence GenerationS15 февраля в Долгопрудном, в корпусе «ФизтехБИО» Московского Физико-Технического Института (МФТИ) были определены финалисты акселерационной программы трека LifeScience GenerationS от РВК. Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный», и Кирилл Волынчик, директор по развитию инвестиционной компании «КСИ Венчурс», объявили тройку лучших проектов и вручили денежные сертификаты для развития стартапов.
Первое место и сертификат на 500 тыс. рублей достались команде проекта «ScanDerm Pro» – разработка портативной системы анализа кожи. Стартап примет участие в Федеральном суперфинале GenerationS и поборется за призовой фонд в размере 15 млн рублей. Второе и третье место, а также денежные призы в размере 350 тыс. и 150 тыс. рублей, разделили проекты «QRepublik» (медицинский идентификатор) и «PillBand» (браслет для хранения и переноса таблеток) соответственно. Кроме того, проекты «Беспроводной кардиостимулятор» и «Персональный внутримышечный инъектор» получили сертификаты на гранты от Фонда содействия инновациям в размере 2 млн рублей в рамках программы «Старт».
В жюри финала трека вошли представители Фонда содействия инновациям, а также представители индустриального партнера трека - Биофармкластера «Северный», которые представляют отраслевую экспертизу и одновременно являются инвесторами.
Стартапы оценивались по тем критериям, которые ложатся в основу любого инновационного бизнес-проекта: команда, научно-технологическая часть и рыночные перспективы. «При выборе лучших мы исходили из тех критериев, которые в первую очередь отражают реальную перспективу реализации проекта и вывода продукта на рынок, поскольку, к сожалению, наличие наукоемкой разработки, не является гарантом продуктовой стадии, - отметил Олег Корзинов, исполнительный директор Биофармкластера «Северный». - В ходе акcелерационной программы командам предстояло решить самую главную задачу - найти правильную модель коммерциализации. Те, кто справился с этим, оказались в числе победителей. Однако, те команды, которые не были отмечены наградами, тоже представляют и для нас, и для других инвесторов неподдельный интерес».
«Решения были простыми и не простыми одновременно. Мне, как человеку, который провел с проектами больше всего времени, хотелось всех одарить призами, проинвестировать все стартапы, - продолжил Кирилл Волынчик, директор по развитию «КСИ Венчурс». – Все проекты значительно улучшили свои показатели - как инвестиционные, так и содержательные. Уверен, что участники подчерпнули для себя достаточно важные знания в рамках нашей программы, вынесли те недостающие элементы, которые помогут продвинуть проекты дальше. Надеюсь, что мы дали командам заряд бодрости и энергии, чтобы они продолжили в том же ритме работать над проектами и выводить продукты на рынок».
Антон Бобринёв, начальник отдела внешних коммуникаций Фонда содействия инновациям, отметил, что некоторые проекты, представленные в треке LifeScience, уже являются клиентами Фонда и ранее получали поддержку по программам «Старт» и «Развитие-НТИ». «Мы с большим удовольствием наблюдали за презентациями проектов. В рамках нашего совместного конкурса с GenerationS в треке было подано три заявки, из которых жюри отобрало два проекта, и теперь они получат финансирование Фонда. Надеемся, что выделенные гранты помогут проектам продолжить свое развитие», - отметил начальник отдела внешних коммуникаций Фонда содействия инновациям Антон Бобринёв.
Алексей Гусев, директор департамента инновационных экосистем АО «РВК», отметил что участники демонстрируют высокий уровень не только в научно-технологической подготовке, но и в умении презентовать свой проект. «Это и есть важный результат акселерационной программы. Часто мы сталкиваемся с тем, что ученые, разработчики не всегда могут грамотно представить свой проект потенциальным инвесторам, что является одной из проблем коммерциализации научных разработок. То, что мы делаем в рамках акселерационной программы – как раз некий апгрейд изначальной идеи и команды до того уровня, когда стартап с помощью экспертизы верифицирует свою разработку и может достойно презентовать себя», - подчеркнул Алексей Гусев.
По словам представителей стартапов, участие в GenerationS существенно помогло в развитии проектов. «Акселерационная программа - огромная возможность глубоко разобраться в своем проекте. Академические лекции, семинары, экскурсии, мастер-классы, общение с успешными спикерами и менторами помогают развивать проект и повышать уровень компетентности во всех вопросах. Для меня было самое интересное познакомиться с жизненным опытом людей, которые смогли небольшую идею превратить в удивительный фрукт: будь то огромный завод, лекарственные препараты и изделия или программный продукт. Это стоит большого уважения и вдохновляет нас на новые шаги. Кроме того, мы смогли встретиться с потенциальными партнерами, экспертами и опытными специалистами, с которыми мы сможем совместно разработать продукт и сделать мир ярче и красивее! – отметил Расул Хасянов, участник команды «ScanDerm Pro». - Наш проект нашел отклик у многих людей, что придало уверенности правильного направления. К концу акселерационной программы мы смогли убедительно донести нашу идею, довести до идеала финансовую составляющую проекта, изучить и разобраться во всех частях бизнес-процесса. Выигрыш будет направлен на развитие проекта, в частности, на соинвестиции интеллектуальной собственности и на доработку прототипа».
Финалу предшествовала двухнедельная акселерационная программа на базе Биофармкластера «Северный». Участники посетили пять современных производственных площадок компаний-участников кластера, а также получили возможность пообщаться более чем с 50-ю экспертами: топ-менеджерами ведущих российских компаний в области медицины и фармацевтики, а также представителями ПМГМУ им. И.М Сеченова и венчурных фондов.
Участниками акселерационной программы трека LifeScience стали команды из Москвы и МО, Новосибирска, Томска и Казани:
• система управления стрессом Emvio;
• нейрокомпьютерный интерфейс «Опторитмограф»;
• инновационный противоопухолевый препарат «Лактаптин»;
• браслет для хранения и переноса таблеток PillBand;
• медицинский идентификатор QRepublik;
• портативная система анализа состояния кожи ScanDerm PRO;
• терапевтический аппарат оксигенации крови;
• беспроводной кардиостимулятор с функцией длительного кардиомониторинга;
• персональный автоматический инъектор для внутримышечных инъекций;
• инновационный препарат для терапии алкогольной зависимости.
Ключевые слова: РВК, LifeScence GenerationS
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