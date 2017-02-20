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 Главная / Новости медицины и фармации

21.02.2017 11:20

Европейские пациенты с несовершенным остеогенезом получат доступ к экспериментальному ЛС

Препарат для лечения несовершенного остеогенеза BPS-804 вошел в программу Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний, сообщает The Pharma Letter.

Компания Mereo BioPharma Group, владеющая правами на BPS-804, сообщила, что в первой половине 2017 года будут запущены клинические исследования IIb фазы. В Mereo уточнили, что лекарственное средство уже получило орфанный статус в ЕС и США.

BPS-804 – это ингибитор склеростина, играющего важную роль в метаболизме костной ткани. Склеростин является негативным регулятором остеобластогенеза, подавляя активность остеобластов. Разработчики препарата предполагают, что ингибируя склеростин, BPS-804 окажет позитивное влияние на созревание и активность остеобластов. Права на BPS-804 компания Mereo BioPharma Group приобрела у Novartis в 2015 году.

Несовершенный остеогенез – генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся хрупкостью костной ткани и подверженностью пациента частым переломам при минимальном воздействии. В настоящее время применяется только симптоматическое лечение, направленное в первую очередь на профилактику переломов и укрепление костной ткани.


Ключевые слова: Mereo, незавершенный остеогенез


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