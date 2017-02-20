Европейские пациенты с несовершенным остеогенезом получат доступ к экспериментальному ЛС Препарат для лечения несовершенного остеогенеза BPS-804 вошел в программу Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний, сообщает



Компания Mereo BioPharma Group, владеющая правами на BPS-804, сообщила, что в первой половине 2017 года будут запущены клинические исследования IIb фазы. В Mereo уточнили, что лекарственное средство уже получило орфанный статус в ЕС и США.



BPS-804 – это ингибитор склеростина, играющего важную роль в метаболизме костной ткани. Склеростин является негативным регулятором остеобластогенеза, подавляя активность остеобластов. Разработчики препарата предполагают, что ингибируя склеростин, BPS-804 окажет позитивное влияние на созревание и активность остеобластов. Права на BPS-804 компания Mereo BioPharma Group приобрела у Novartis в 2015 году.



Несовершенный остеогенез – генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся хрупкостью костной ткани и подверженностью пациента частым переломам при минимальном воздействии. В настоящее время применяется только симптоматическое лечение, направленное в первую очередь на профилактику переломов и укрепление костной ткани.





Ключевые слова: незавершенный остеогенез Препарат для лечения несовершенного остеогенеза BPS-804 вошел в программу Европейского агентства по лекарственным препаратам (EMA) по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний, сообщает The Pharma Letter Компания Mereo BioPharma Group, владеющая правами на BPS-804, сообщила, что в первой половине 2017 года будут запущены клинические исследования IIb фазы. В Mereo уточнили, что лекарственное средство уже получило орфанный статус в ЕС и США.BPS-804 – это ингибитор склеростина, играющего важную роль в метаболизме костной ткани. Склеростин является негативным регулятором остеобластогенеза, подавляя активность остеобластов. Разработчики препарата предполагают, что ингибируя склеростин, BPS-804 окажет позитивное влияние на созревание и активность остеобластов. Права на BPS-804 компания Mereo BioPharma Group приобрела у Novartis в 2015 году.Несовершенный остеогенез – генетическое заболевание опорно-двигательного аппарата, характеризующееся хрупкостью костной ткани и подверженностью пациента частым переломам при минимальном воздействии. В настоящее время применяется только симптоматическое лечение, направленное в первую очередь на профилактику переломов и укрепление костной ткани.Ключевые слова: Mereo









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Европейские пациенты с несовершенным остеогенезом получат доступ к экспериментальному ЛС Лекарственное средство BPS-804 пошло в программе EMA по предоставлению пациентам раннего доступа к еще незарегистрированным ЛС против редких заболеваний. В скором времени будут запущены КИ II фазы BPS-804 с участием пациентов с несовершенным остеогенезом.

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