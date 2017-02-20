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 Главная / Новости медицины и фармации

21.02.2017 10:40

Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии

22-24 марта 2017 года в Москве состоится XIV Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии».

Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы

Организаторы конгресса – ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт»).

Конгресс входит в систему НМО. По окончанию конгресса, участники получат сертификат с 18 образовательными кредитами.

Участие примут ведущие ученые и специалисты из всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных стран.

Научная программа конгресса включает пленарные лекции, симпозиумы, школы для практических врачей, круглые столы, рабочие совещания. Это позволит достаточно полно осветить как основные направления и проблемы в иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии, так и подробно рассмотреть специализированные вопросы.

Основные направления научной программы Конгресса:

1.    Стандарты диагностики  и лечения  иммунопатологий  и аллергии.
2.    Иммуногенетика и иммунозависимые заболевания.
3.    Молекулярная иммунология и принципы персонализированной медицины.
4.    Первичные  и вторичные иммунодефициты.
5.    Аллергические заболевания дыхательных  путей.
6.    Аллергические заболевания кожи.
7.    Иммунопатологии и аллергические заболевания в детском возрасте.
8.    Инфекции, иммунитет и аллергия.
9.    Рациональная фармакотерапия иммунопатологий и аллергических заболеваний.
10.    Иммуномодулирующая  и иммунотропная  терапия.
11.    Актуальные  вопросы  вакцинопрофилактики.
12.    Фундаментальные  исследования  в области  иммуноопосредованных  заболеваний.
13.    Вопросы преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и последипломного образования.

В рамках Конгресса с 22-24 марта 2017 г. пройдет тематическая выставка, на которой будут представлены современные лекарственные средства, диагностические системы и оборудование, изделия медицинского назначения, специализированные издания.

Подробная информация и регистрация на сайте: http://expodata.ru/~expopress/2017/allerg_2017/




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