Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии
22-24 марта 2017 года в Москве состоится XIV Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии».
Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы
Организаторы конгресса – ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт»).
Конгресс входит в систему НМО. По окончанию конгресса, участники получат сертификат с 18 образовательными кредитами.
Участие примут ведущие ученые и специалисты из всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных стран.
Научная программа конгресса включает пленарные лекции, симпозиумы, школы для практических врачей, круглые столы, рабочие совещания. Это позволит достаточно полно осветить как основные направления и проблемы в иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии, так и подробно рассмотреть специализированные вопросы.
Основные направления научной программы Конгресса:
1. Стандарты диагностики и лечения иммунопатологий и аллергии.
2. Иммуногенетика и иммунозависимые заболевания.
3. Молекулярная иммунология и принципы персонализированной медицины.
4. Первичные и вторичные иммунодефициты.
5. Аллергические заболевания дыхательных путей.
6. Аллергические заболевания кожи.
7. Иммунопатологии и аллергические заболевания в детском возрасте.
8. Инфекции, иммунитет и аллергия.
9. Рациональная фармакотерапия иммунопатологий и аллергических заболеваний.
10. Иммуномодулирующая и иммунотропная терапия.
11. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики.
12. Фундаментальные исследования в области иммуноопосредованных заболеваний.
13. Вопросы преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и последипломного образования.
В рамках Конгресса с 22-24 марта 2017 г. пройдет тематическая выставка, на которой будут представлены современные лекарственные средства, диагностические системы и оборудование, изделия медицинского назначения, специализированные издания.
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