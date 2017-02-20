Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии

22-24 марта 2017 года в Москве состоится XIV Международный конгресс «Современные проблемы иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии».



Адрес: г. Москва, ул. Новый Арбат, дом 36, Здание Правительства Москвы



Организаторы конгресса – ФГБУ «ГНЦ Институт иммунологии» ФМБА России, Российская Ассоциация Аллергологов и Клинических иммунологов (РААКИ), Региональная общественная организация поддержки развития медицинских технологий и стандартов качества медицинской помощи (РОО «МедПрофСтандарт»).



Конгресс входит в систему НМО. По окончанию конгресса, участники получат сертификат с 18 образовательными кредитами.

Участие примут ведущие ученые и специалисты из всех регионов России, стран СНГ и других зарубежных стран.



Научная программа конгресса включает пленарные лекции, симпозиумы, школы для практических врачей, круглые столы, рабочие совещания. Это позволит достаточно полно осветить как основные направления и проблемы в иммунологии, аллергологии и иммунофармакологии, так и подробно рассмотреть специализированные вопросы.



Основные направления научной программы Конгресса:



1. Стандарты диагностики и лечения иммунопатологий и аллергии.

2. Иммуногенетика и иммунозависимые заболевания.

3. Молекулярная иммунология и принципы персонализированной медицины.

4. Первичные и вторичные иммунодефициты.

5. Аллергические заболевания дыхательных путей.

6. Аллергические заболевания кожи.

7. Иммунопатологии и аллергические заболевания в детском возрасте.

8. Инфекции, иммунитет и аллергия.

9. Рациональная фармакотерапия иммунопатологий и аллергических заболеваний.

10. Иммуномодулирующая и иммунотропная терапия.

11. Актуальные вопросы вакцинопрофилактики.

12. Фундаментальные исследования в области иммуноопосредованных заболеваний.

13. Вопросы преподавания иммунологии и аллергологии в системе высшего и последипломного образования.



В рамках Конгресса с 22-24 марта 2017 г. пройдет тематическая выставка, на которой будут представлены современные лекарственные средства, диагностические системы и оборудование, изделия медицинского назначения, специализированные издания.



Подробная информация и регистрация на сайте: http://expodata.ru/~expopress/2017/allerg_2017/

