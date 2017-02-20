Главная / Новости медицины и фармации «Акрихин» запустил производство симвастатина Завод «Акрихин» успешно запустил полный цикл производства лекарственного препарата симвастатин компании MSD. Первые партии симвастатина локального производства были выпущены на российский рынок в 2016 году. Информация о компании «Акрихин» как дополнительной производственной площадке включена в регистрационное удостоверение препарата, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.



Трансфер полного производственного цикла препарата на завод в Старой Купавне осуществлялся в рамках стратегического партнерства между «Акрихин» и MSD на протяжении последних трех лет.



«Симвастатин — это первый препарат нашей компании, производство которого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного и непрерывно развивающегося сотрудничества с компанией «Акрихин», в рамках которого создаются условия для переноса в Россию технологий производства современных и инновационных лекарственных препаратов», - подчеркнул Марван Акар, генеральный директор MSD в России.



«Акрихин» и MSD подписали соглашение о партнерском сотрудничестве в 2012 году. На данный момент в рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата симвастатин в двух дозировках. В ближайших планах компаний «Акрихин» и MSD запуск полного цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (эналаприла) и двух препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа (ситаглиптина и фиксированной комбинации ситаглиптина с метформином).



Симвастатин - гиполипидемический препарат, получаемый синтетическим путем из продукта ферментации Aspergillus terreus. Симвастатин предназначен для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической болезни сердца или при наличии высокого риска развития ИБС (у пациентов с сахарным диабетом, инсультом или другими цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе, а также у людей с заболеваниями периферических сосудов), а также для лечения гиперхолестеринемии.



Ключевые слова: MSD, импортозамещение, локализация производства Завод «Акрихин» успешно запустил полный цикл производства лекарственного препарата симвастатин компании MSD. Первые партии симвастатина локального производства были выпущены на российский рынок в 2016 году. Информация о компании «Акрихин» как дополнительной производственной площадке включена в регистрационное удостоверение препарата, говорится в пресс-релизе, поступившем в распоряжение Remedium.Трансфер полного производственного цикла препарата на завод в Старой Купавне осуществлялся в рамках стратегического партнерства между «Акрихин» и MSD на протяжении последних трех лет.«Симвастатин — это первый препарат нашей компании, производство которого локализовано в России по полному циклу. Это результат долгосрочного и непрерывно развивающегося сотрудничества с компанией «Акрихин», в рамках которого создаются условия для переноса в Россию технологий производства современных и инновационных лекарственных препаратов», - подчеркнул Марван Акар, генеральный директор MSD в России.«Акрихин» и MSD подписали соглашение о партнерском сотрудничестве в 2012 году. На данный момент в рамках партнерства локализован процесс упаковки семи препаратов MSD и запущен полный цикл производства препарата симвастатин в двух дозировках. В ближайших планах компаний «Акрихин» и MSD запуск полного цикла производства еще одного препарата для лечения сердечно-сосудистых заболеваний (эналаприла) и двух препаратов для лечения сахарного диабета 2-го типа (ситаглиптина и фиксированной комбинации ситаглиптина с метформином).Симвастатин - гиполипидемический препарат, получаемый синтетическим путем из продукта ферментации Aspergillus terreus. Симвастатин предназначен для профилактики сердечно-сосудистых осложнений при ишемической болезни сердца или при наличии высокого риска развития ИБС (у пациентов с сахарным диабетом, инсультом или другими цереброваскулярными заболеваниями в анамнезе, а также у людей с заболеваниями периферических сосудов), а также для лечения гиперхолестеринемии.Ключевые слова: Акрихин



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