M-Health Congress 2017

28 апреля 2017 года в отеле «Mercure Павелецкая» уже третий раз состоится M-Health Congress. Он соберет самых разных специалистов сферы цифрового здравоохранения – врачей и ученых, предпринимателей и стартаперов, разработчиков медицинских гаджетов и ПО. В ходе мероприятия запланировано обсуждение ключевых для развития отрасли вопросов.



Организатором выступит компания «Смайл-Экспо». Она уже 11 лет работает на рынке и за это время успела провести около 200 бизнес-мероприятий различной направленности, включая и два предыдущих конгресса M-Health.



Темы, которые затронет M-Health Congress 2017



Цифровая медицина стремительно развивается. По мнению аналитиков из Brookings, уже в этом году российский рынок телемедицины составит 3% мирового объема, а РФ займет шестое место в мире по количеству выручки от продажи технологий M-Health. Разобраться в новом направлении медицины поможет конференция M-Health Congress 2017.



На конференции вы сможете узнать о:



• грядущих изменениях в телемедицине, актуальных тенденциях и трендах;

• новых M-Health-технологиях и выгоде от их использования в профилактике, диагностике, контроле лечения заболеваний;

• инновациях в области предоставления медицинских услуг и способах их внедрения в российском здравоохранении;

• опыте известных компаний в сфере внедрения цифровой медицины и основных подводных камнях, о которых нужно знать руководителям;

• влиянии законопроекта о телемедицине на бизнес;

• новых возможностях, которые откроет для бизнеса система цифрового здравоохранения.



Участие в конференции позволит:



• расширить собственные знания о цифровой медицине в целом;

• узнать, как можно улучшить собственный бизнес с помощью новых телемедицинских технологий;

• завести полезные знакомства, найти партнеров по бизнесу, инвесторов.



M-Health Congress 2017 предлагает своим гостям не только поговорить об инновациях в области цифровой медицины, но и увидеть их собственными глазами. Для этого на мероприятии будет оборудована демо-зона, где вы сможете посмотреть и протестировать все передовые разработки в этой индустрии.



Новые возможности для всех



Организаторы M-Health Congress 2017 акцентируют внимание на том, что это – не просто конгресс. Он представляет собой настоящую площадку для живого общения и обмена опытом, поиска партнеров и единомышленников.



«M-Health Congress 2017 ставит перед собой задачу объединить медицинские учреждения, программы здравоохранения с представителями компаний-разработчиков для того, чтобы предоставить возможность обмениваться опытом, спрогнозировать и впоследствии использовать передовые разработки в своей работе», – говорит куратор конгресса Яна Янковская.



Какие бы цели перед вами ни стояли – изучение рынка телемедицины, расширение и улучшение своего бизнеса или поиск деловых партнеров – M-Health Congress 2017 предоставляет вам шанс их достичь.



Приходите и убедитесь в этом сами!



Дата: 28 апреля, 2017.

Место проведения: Отель «Mercure Павелецкая» ул. Бахрушина, 11, Москва, Россия

Организатор: компания Smile-Expo.

Сайт для регистрации: mhealthcongress.ru







