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20.02.2017 16:22

M-Health Congress 2017

28 апреля 2017 года в отеле «Mercure Павелецкая» уже третий раз состоится M-Health Congress. Он соберет самых разных специалистов сферы цифрового здравоохранения – врачей и ученых, предпринимателей и стартаперов, разработчиков медицинских гаджетов и ПО. В ходе мероприятия запланировано обсуждение ключевых для развития отрасли вопросов.

Организатором выступит компания «Смайл-Экспо». Она уже 11 лет работает на рынке и за это время успела провести около 200 бизнес-мероприятий различной направленности, включая и два предыдущих конгресса M-Health.

Темы, которые затронет M-Health Congress 2017

Цифровая медицина стремительно развивается. По мнению аналитиков из Brookings, уже в этом году российский рынок телемедицины составит 3% мирового объема, а РФ займет шестое место в мире по количеству выручки от продажи технологий M-Health. Разобраться в новом направлении медицины поможет конференция M-Health Congress 2017.

На конференции вы сможете узнать о:

• грядущих изменениях в телемедицине, актуальных тенденциях и трендах;
• новых M-Health-технологиях и выгоде от их использования в профилактике, диагностике, контроле лечения заболеваний;
• инновациях в области предоставления медицинских услуг и способах их внедрения в российском здравоохранении;
• опыте известных компаний в сфере внедрения цифровой медицины и основных подводных камнях, о которых нужно знать руководителям;
• влиянии законопроекта о телемедицине на бизнес;
• новых возможностях, которые откроет для бизнеса система цифрового здравоохранения.

Участие в конференции позволит:

• расширить собственные знания о цифровой медицине в целом;
• узнать, как можно улучшить собственный бизнес с помощью новых телемедицинских технологий;
• завести полезные знакомства, найти партнеров по бизнесу, инвесторов.

M-Health Congress 2017 предлагает своим гостям не только поговорить об инновациях в области цифровой медицины, но и увидеть их собственными глазами. Для этого на мероприятии будет оборудована демо-зона, где вы сможете посмотреть и протестировать все передовые разработки в этой индустрии.

Новые возможности для всех

Организаторы M-Health Congress 2017 акцентируют внимание на том, что это – не просто конгресс. Он представляет собой настоящую площадку для живого общения и обмена опытом, поиска партнеров и единомышленников.
 
«M-Health Congress 2017 ставит перед собой задачу объединить медицинские учреждения, программы здравоохранения с представителями компаний-разработчиков для того, чтобы предоставить возможность обмениваться опытом, спрогнозировать и впоследствии использовать передовые разработки в своей работе», – говорит куратор конгресса Яна Янковская.

Какие бы цели перед вами ни стояли – изучение рынка телемедицины, расширение и улучшение своего бизнеса или поиск деловых партнеров – M-Health Congress 2017 предоставляет вам шанс их достичь.

Приходите и убедитесь в этом сами!

Дата: 28 апреля, 2017.
Место проведения: Отель «Mercure Павелецкая» ул. Бахрушина, 11, Москва, Россия
Организатор: компания Smile-Expo.
Сайт для регистрации: mhealthcongress.ru






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