Акциями Stada заинтересовалась еще одна компания Немецкая фармкомпания Stada сообщила о получении третьего предложения по приобретению, имя желающего выкупить акции производителя ЛС не разглашается, пишет



Сумма предложения составляет 58 евро за каждую акцию, что выше



В компании подчеркнули, что рассматриваются различные варианты действий в сложившейся ситуации. Руководство компании заявило, что пока рано говорить о том, кто из претендентов на акции Stada сможет в итоге сделать официальное предложение о покупке.



Ключевые слова: слияния и поглощения Немецкая фармкомпания Stada сообщила о получении третьего предложения по приобретению, имя желающего выкупить акции производителя ЛС не разглашается, пишет FiercePharma Сумма предложения составляет 58 евро за каждую акцию, что выше ранее предложенных компанией Cinven Partners 56 евро за бумагу (3,6 млрд долларов за все ценные бумаги). Сколько предложила Advent International за акции Stada пока неизвестно.В компании подчеркнули, что рассматриваются различные варианты действий в сложившейся ситуации. Руководство компании заявило, что пока рано говорить о том, кто из претендентов на акции Stada сможет в итоге сделать официальное предложение о покупке.Ключевые слова: STADA









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