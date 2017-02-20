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 Главная / Новости медицины и фармации

20.02.2017 15:27

Ожидания пациентов влияют на частоту назначения антибиотиков

Врачи с большей вероятностью пропишут антибиотики, если считают, что пациент ждет от них этого. К такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в журнале Health Psychology. Ожидания пациента повышают вероятность назначения антибактериальной терапии, даже если врач не уверен в бактериальной природе заболевания, говорится на сайте WebMD.

В исследовании приняли участие 400 врачей из Великобритании. Авторы работы провели два эксперимента и представили врачам разные сценарии, в которых докторам необходимо было принять решение о назначении или не назначении антибиотиков. По результатам оказалось, что медицинские работники с более высокой долей вероятности назначают антибактериальную терапии, если пациенты ждут от них этого.

«Прикладывается множество усилий, чтобы врачи следовали клиническим рекомендациям при назначении антибиотиков. Однако все эти меры редко ориентированы на неклинические факторы, в частности, не объясняют, как решать вопрос ожиданий пациента», - отметил автор статьи Мирослав Сирота.

Ключевые слова: антибиотики


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