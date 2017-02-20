Главная / Новости медицины и фармации Состоялась конференция «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2017 год» Более 300 экспертов, весь свет фармацевтического рынка, собрался на первой деловой встрече года – XII Международной конференции «Фармацевтический бизнес в России: перспективный сценарий развития фармацевтического рынка на 2017 год», которая прошла 14 февраля 2017 г. в Marriott Grand Hotel Moscow при поддержке AIPM, АРФП, РАФМ, РААС, СПФО и ассоциации «Фармацевтические инновации». Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Aston Group, ALPHARM, KPMG, Gorodissky, GFK, Navicon, Samsung, Polymedia, DSM group, Позитив БИО, mobile cat, mobile charger, Конфаэль, roid, Z-CARD.



Конференцию открыла аналитическая панель «Мир вокруг нас: новые установки потребителей», модератором которой выступил Вениамин Мунблит, Ipsos Healthcare. Эксклюзивные и самые актуальные данные по фармацевтическому рынку были представлены слушателям. Екатерина Рысева и Олег Фельдман, Ipsos Healthcare, рассказали об источниках информации, которым сейчас доверяют покупатели, и о факторах, влияющих на успешность проведения рекламных акций в аптеках.



Отдельно стоит обратить внимание на то, что в последнее время увеличилось качество передачи информации через электронную почту.



Марина Безуглова, GFK Rus, напомнила о том, что понимание глобальных трендов - ключ к пониманию современных потребителей и рассказала о том, что любят и хотят покупать современные покупатели. Сегодня для покупателей имеют значение ценность опыта, стремление хорошо себя чувствовать и выглядеть, технологический фактор. Фокус сместился с "что я имею" к "что я сделал", у потребителей растёт любознательность и этим стоит воспользоваться при подготовке маркетинговых акций.



Анна Ермолаева, ALPHA RESEARCH & MARKETING, в начале своего выступления привела основные макроэкономические показатели, согласно которым 2016 год стал первый стабильный годом, и озвучила основные тенденции 2017 года: продолжение консолидации федеральных и региональных аптечных сетей; сохранение объёмов финансирования здравоохранения; перевод государственных аптечных сетей на закупки. Среди ожиданий на 2017 год Анна выделила дистанционную торговлю, пилотные проекты по лекарственному страхованию и систему "референтных цен". По прогнозам ALPHA RESEARCH & MARKETING рост фармацевтического рынка в 2017 году составит 6%.



Мария Сдвижкова, Aston Group, обратила внимание делегатов на увеличение бюджетов на лекарственные средства и привела обзор региональных перечней лекарственных средств. Среди основных тенденций в области государственного финансировании Мария выделила возвращение к 3-летнему бюджетированию; рост суммарных государственных расходов; развитие одноканального финансирования; гармонизацию лекарственных перечней с ЖНВЛП; рационализацию системы закупок лекарственных средств и уменьшение доли софинансирования территориальных программ ОМС.



Сергей Шуляк, DSM Group, предложил вниманию слушателей оптимистичный прогноз на 2017 год, в котором уточнил, что в долларах, евро и рублях рынок начнёт расти уже в 2017 году. Сергей также напомнил о зависящем от сезонных эпидемий большом приросте рынка весной и осенью, сделал акцент на том, что в последнее время увеличился объем продаж больших упаковок и ожидается серьезный рост рынка за счёт товаров, которые не контролирует государство.



В традиционной дискуссионной панели «Медиумы в фарме: итоги 2016 года и ожидания 2017 года. Взгляд в будущее!», модератором которой стал Александр Кузин, «Новамедика», спикеры обсудили итоги главных событий года, рассказали о знаковых проектах и поделились своими прогнозами на 2017 год. Валентина Бучнева, «Босналек» в России, рассказала, что прошедший год был сложным, но успешным для Босналек и поделилась секретом успеха: полное взаимодействие всех участников цепочки (производитель - дистрибьютор - покупатель) позволяет достичь наилучших результатов! Елена Карташева, Abbott в России, сделала акцент на том, что в наступающем году будет много новых постановлений, которые в корне поменяют работу всех участников рынка. Несомненным плюсом грядущих изменений Елена признала тот факт, что отечественные компании стали больше денег вкладывать в модернизацию производств. Очень ждали слушатели выступления Анны Ярвиц, Teva Россия и Евразия, которая 8 лет не выступала на конференциях. Анна сделала акцент на том, что финансовые поощрения со стороны государства позволят увеличить импорт, и напомнила, что компания Teva развивалась рамках экономических ограничений – в условиях крайне близким к современным. Также Анна рассказала о планах на 2017 год: производстве субстанций и химическом производстве. Большие планы у компании Teva на завод в Ярославле, который является одним из двух (второй на Гоа), который был построен, все остальные заводы были в разное время куплены компанией. Искра Рейч, Astra Zeneca, обозначила 2016 как очень успешный год, рост компании Astra Zeneca составил более 6%. Одним из главных событий Искра назвала начало выпуска коммерческих продуктов на заводе в Калуге. В 2017 же году компания Astra Zeneca планирует занять лидирующие позиции в науке.



Владимир Гурдус, «РМИ Партнерс», рассказал, что компания в 2016 году приспособились к новому потребительскому спросу и в 2017 планирует повышать конкурентоспособность и увеличивать экспортный потенциал. Основными итогами Владимир обозначил выход из венчурных инвестиций и подготовку к запуску нового лабораторного комплекса. Дмитрий Погребинский, «Центр внедрения «ПРОТЕК», был не так оптимистичен, как его коллеги, т.к. за 2016 год не почувствовал увеличения доверия от аптечных сетей.



Дмитрий посетовал, что кризис доверия сохраняется, но при этом компания «Протек» в 2017 году планирует активное развитие, запуск многих проектов и строительство складов. В целом же все спикеры с оптимизмом смотрят в наступивший год.



Программу конференции продолжил специальный выпуск «Фармвестник ТВ» с Германом Иноземцевым. Гостем импровизированной телестудии стал Герман Клименко, советник Президента РФ по интернету, который подробно рассказал о новом законе о дистанционной торговле. Герман Сергеевич напомнил о том, что законы стоит прописывать пошагово. Многие законы не смогли принять в силу того, что в закон хотели прописать все и сразу.



Дать прогноз доли интернет-продаж в коммерческих продажах на данный момент является затруднительным, т.к. для разных сегментов цифры будут разными. Но при этом при введении закона очень вероятно снижение цен на лекарственные средства.



Владимир Шипков, AIPM, выступивший модератором пленарного заседания «Закон и бизнес. Государственная политика в системе здравоохранения: запросы государства и общества», заявил, что за последнее время фармацевтический рынок стал более взрослым и серьезным. Вадим Кукава, InPharma, и Лилия Титова, СПФО, упомянули о большом количестве пилотных проектов. Дмитрий Щекин, ЕАК, в ходе заседания рассказал о режиме установления пошлин. Ольга Колотилова, Минпромторг России, пообещала, что введение GMP не откладывается, в данный момент идет процедура регистрации и подготовки площадки. Елена Бушберг, «Верофарм», рассказала о модернизации существующих площадок и открытии новых цехов «Верофарм» и подчеркнула, что два основных приоритета компании на данный момент – это экология и кадры. С помощью воздушных фильтров, специальной защиты сотрудников во время работы и системы очистки сточных вод компания «Верофарм» старается максимально соответствовать современным требованиям экологии. «Кадры решают все, - сказала Елена, - инвестиции в обучение сотрудников и заключение договоров с медицинскими институтами позволяют решать проблему кадрового голода». Валентина Косенко, Росздравнадзор, привлекла внимание слушателей к тому, что несмотря на современные технологии пока нет улучшения качества продукции и до сих брак составляет 4%. Григорий Левицкий, «Марбиофарм», напомнил, что уже вступила в силу 13 фармакопея, но работа по ней до сих пор ведется неконтролируемо. Не хватает конкретных статей, которые позволили бы облегчить работу производителей. «Использование хороших образцов затруднено их отсутствием», - сказал Григорий в заключении. Виктория Самсонова, КПМГ в СНГ, отметила, что регуляторы стали с более глубоким пониманием относиться к фармацевтическому рынку и диалог между бизнесом и производителями стал более конструктивным. Владислав Шестаков, ФГБУ «ГИЛС и НП», подчеркнул, что институт лекарственных средств является открытой площадкой и готов к сотрудничеству. Член комитета ГД по охране здоровья Александр Петров уточнил, что сейчас постоянно запускают новые пилоты, но консолидированного движения вперед еще нет.



В заключении пленарного заседания было подписано соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между АРФП И AIPM.



Виктор Дмитриев, АРФП, выступил модератором сессии «Маркировка всех лекарств в 2018 году: риски и проблемы». В ходе сессии Валентина Косенко, Росздравнадзор, обозначила проект о маркировке как приоритетный и рассказала, что многие крупные производители, дистрибьюторы и аптечные сети вошли в пилот. Валентина обратила внимание, что проект запущен совместно с Федеральной налоговой службой и что предстоит большой объем работа: компаниям-производителям нужно будет установить новое оборудование, подключить системное обеспечение. Методические рекомендации скоро будут утверждены. При этом повышения цен на лекарственные препараты не планируется, т.к. маркировка будет бороться с фальсификатом и контрафактом. Также Валентина Косенко подчеркнула, что система станет и отличным логистическим инструментом, т.к. движение продукции станет легко отследить. Нажатием одной кнопки можно будет запретить продажу недоброкачественной продукции. И особый акцент: те производители, которые планируют экспорт в Европу, не смогут обойтись без маркировки. Александр Быков, «Р-Фарм», также высказался в пользу введения маркировки, потому что это существенно снизит процент контрафактных препаратов, а стоимость лекарственных препаратов при этом не увеличится. Единственным минусом является начальное вложение в установку специального оборудования. Тимофей Петров, «Фармконтракт», обозначил, что стоимость оборудования составит от 50000 до 300000 долларов и подчеркнул, что думать о закупке оборудования нужно уже сейчас.



Владимир Шипков, AIPM, и Анна Гусева, EY, приняли участие в серии интервью «Разговоры по душам». Темой интервью стала «Легко ли быть инвестором в России?» Владимир Шипков подчеркнул, что зачастую деньгами инвесторов пренебрегают и это опасно, потому что инвестиции могут уйти в другие страны. А Анна Гусева заметила, что производители за последние 5 лет сильно увеличили объём инвестиций и за счёт этого подтянулись Российские фармпроизводители.



Альбина Макаева, «Генетика», и Лариса Попович, Институт экономики здравоохранения, в интервью «Мы не настолько богаты, чтобы неэффективно лечиться дешевыми лекарственными средствами?» подняли вопрос о том, как правильно сформировать систему льгот для населения.



Модератором сессии «Российско-иностранный тандем: годы идут, правила меняются» стал Александр Кузин, «Новамедика». Марина Велданова, «Ипсен», уверена, что российский фармацевтический рынок находится на очень высоком уровне. Марина подчеркнула, что необходим постоянный диалог с регуляторами и возможность рассмотрения различных сценариев развития событий.



Владимир Христенко, «Нанолек», напомнил, что «Нанолек» является молодой компанией, ключевой темой которой являются вакцины. Владимир рассказал о партнерах и совместных продуктах, главным из которых на данный момент является Пентаксим, которому принадлежит 80% рынка. Одной из главных целей на 2017 год – обеспечить доступ этой вакцины на рынок, чтобы все дети могли получать ее бесплатно.



Павел Шустров, Pfizer, рассказал, что в текущий момент у компании Pfizer много разных проектов на разных стадиях и поделился схемой поиска партнеров. Согласно этой схеме поиск начинается в открытых источниках, далее наносятся первичные визиты в 5-7 предприятий, из которых остается только 2-3. Именно к этому узкому кругом предположительных партнеров организовывается выезд специалистов с проверкой на 2-3 дня. И только после этого начинаются переговоры о подписании контракта. Павел привлек внимание слушателей к необходимости минимизировать непонимание между партнёрами, но добавил: «Чем выше квалификация сотрудников, тем меньше проблем с общением».



Далее делегаты разделились на параллельные сессии. Вадим Кукава, InPharma, и Елена Масловская, АРФП, провели сессию «Последний рубеж. Добровольно-принудительно или патент без права на защиту». Лариса Попович, Институт экономики здравоохранения, высказала свою точку зрения, согласно которой принудительное лицензирование приведёт к росту цен на препараты и призвала обратить внимание на то, что имиджевые риски настолько велики, что принимать решение о принудительном лицензировании, невозможно. Вадим Кукава, InPharma, согласился с Еленой и подтвердил, что мы не получим препараты дешевле и не получим препараты должного качества. Ирина Иванищева, «АстраЗенека Россия», подчеркнула, что не видят никаких положительных стороны в принудительном лицензировании. А Илья Горячев, Юридическая фирма «Городисский и партнеры», посоветовал задуматься о защите патентов, т.к. за последнее время значительно улучшились суды по интеллектуальной собственности.



Евгения Эйрамджанц, Сентисс Рус, модератор сессии «Трансформация роли медицинского представителя и КАМа» задала вопрос, предпочитают ли врачи личные контакты? Отвечая на этот вопрос Марина Рыкова, «Герофарм», сказала, что медицинские представители сильно поменялись за последние годы. И Роза Ягудина, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, согласилась с Мариной и подчеркнула: рынок не тот, что в 90-е годы; медицинские представители и врачи не те, что раньше.



Ранее информацию о лекарствах получали централизованно, поэтому на рынке, где каждый день появлялись новые препараты, медицинские представители и были очень ценны, сейчас же рынок насыщен информацией. Татьяна Ларичева, Teva, обозначила, что раньше стоял вопрос в том, как отказаться от медицинских представителей, сейчас же мы говорим о том, что медицинские представители просто должны быть разными и самостоятельно создавать дополнительную ценность препарата.



Ольга Черниченко, Gfk health в России, в рамках сессии «Omnichannel vs Multichannel. Еще больше каналов, еще меньше порядка», модератором которой выступила Евгения Ламина, «НоваМедика», представила аналитический доклад «Мультиканальный маркетинг на рецептурном рынке: планирование и управление». В ходе доклада Ольга обозначила основные задачи: оценка эффективности различных точек контакта; необходимость изучения пути к клиенту; взаимоотношение с брендом. Ольга представила данные, согласно которым персональные контакты лидируют по затратам. Также среди затрат: промо-материалы, образовательные мероприятия, рассылки, клинические испытания. Рудольф Данелян, «Бристол-Майерс Сквибб», подчеркнул, как важно найти отклик от врачей и рассказал, что в «Бристол-Майерс Сквибб» для определения потребностей врачей используются колл-центры, вебинары с лидерами мнений, команда в полях. Таким образом собирается информация о каждом отдельном докторе и делается вывод, какой канал лучше использовать. Таким образом можно автоматизировать маркетинг. Сергей Мастягин, «АстраЗенека Россия», дал понять слушателям, что крайне важно исходить из цели: чем сложнее цель стоит перед маркетологом, тем выше должен быть уровень его образования и подготовки. Разные требования будут предъявляться к сотруднику, осуществляющему выкладку в аптеке, и сотруднику, продвигающему новый препарат онкологу. В заключение сессии Игорь Климанов, «ПрофитМед», обратил внимание на особую требовательность потребителей в последние несколько лет, что выводит маркетинг на новый уровень.



Вадим Кукава, InPharma, проводя дискуссионную панель «Инновационное развитие фармацевтической промышленности», подчеркнул, как важно сейчас искать свои ниши. Максим Горбачёв, «РМИ Партнерс», обозначил свое мнение: сложно не изобрести молекулу, сложно вывести её на рынок. Александр Быков, «Р-Фарм», поддержал Максима, сказав, что в России сейчас отсутствует инновационный климат и очень мало действительно интересных разработок. А для того, что вывести Россию на уровень высоких разработчиков, придется приложить немало усилий. Михаил Груздев, Ярославский государственный педагогический университет, согласился с предыдущими докладчиками словами «Легко вкладывать деньги, когда уже проведены клинические испытания, потому что риски уже гораздо ниже», до этого же финансирование находится на крайне низком уровне.



По окончание деловой части программы вниманию участников конференции была представлена вечерняя программа, в ходе которой делегаты могли свободно пообщаться на темы, которые не успели затронуть во время конференции.



Компания infor-media Russia благодарит всех спикеров, партнеров и слушателей, которые приняли участие в мероприятии. До новых встреч!





Ключевые слова: Более 300 экспертов, весь свет фармацевтического рынка, собрался на первой деловой встрече года – XII Международной конференции, которая прошла 14 февраля 2017 г. в Marriott Grand Hotel Moscow при поддержке AIPM, АРФП, РАФМ, РААС, СПФО и ассоциации «Фармацевтические инновации». Организатор мероприятия – компания infor-media Russia, партнерами выступили компании Aston Group, ALPHARM, KPMG, Gorodissky, GFK, Navicon, Samsung, Polymedia, DSM group, Позитив БИО, mobile cat, mobile charger, Конфаэль, roid, Z-CARD.Конференцию открыла аналитическая панель «Мир вокруг нас: новые установки потребителей», модератором которой выступил, Ipsos Healthcare. Эксклюзивные и самые актуальные данные по фармацевтическому рынку были представлены слушателям., Ipsos Healthcare, рассказали об источниках информации, которым сейчас доверяют покупатели, и о факторах, влияющих на успешность проведения рекламных акций в аптеках.Отдельно стоит обратить внимание на то, что в последнее время увеличилось качество передачи информации через электронную почту., GFK Rus, напомнила о том, что понимание глобальных трендов - ключ к пониманию современных потребителей и рассказала о том, что любят и хотят покупать современные покупатели. Сегодня для покупателей имеют значение ценность опыта, стремление хорошо себя чувствовать и выглядеть, технологический фактор. Фокус сместился с "что я имею" к "что я сделал", у потребителей растёт любознательность и этим стоит воспользоваться при подготовке маркетинговых акций., ALPHA RESEARCH & MARKETING, в начале своего выступления привела основные макроэкономические показатели, согласно которым 2016 год стал первый стабильный годом, и озвучила основные тенденции 2017 года: продолжение консолидации федеральных и региональных аптечных сетей; сохранение объёмов финансирования здравоохранения; перевод государственных аптечных сетей на закупки. Среди ожиданий на 2017 год Анна выделила дистанционную торговлю, пилотные проекты по лекарственному страхованию и систему "референтных цен". По прогнозам ALPHA RESEARCH & MARKETING рост фармацевтического рынка в 2017 году составит 6%., Aston Group, обратила внимание делегатов на увеличение бюджетов на лекарственные средства и привела обзор региональных перечней лекарственных средств. Среди основных тенденций в области государственного финансировании Мария выделила возвращение к 3-летнему бюджетированию; рост суммарных государственных расходов; развитие одноканального финансирования; гармонизацию лекарственных перечней с ЖНВЛП; рационализацию системы закупок лекарственных средств и уменьшение доли софинансирования территориальных программ ОМС., DSM Group, предложил вниманию слушателей оптимистичный прогноз на 2017 год, в котором уточнил, что в долларах, евро и рублях рынок начнёт расти уже в 2017 году. Сергей также напомнил о зависящем от сезонных эпидемий большом приросте рынка весной и осенью, сделал акцент на том, что в последнее время увеличился объем продаж больших упаковок и ожидается серьезный рост рынка за счёт товаров, которые не контролирует государство.В традиционной дискуссионной панели «Медиумы в фарме: итоги 2016 года и ожидания 2017 года. Взгляд в будущее!», модератором которой стал, «Новамедика», спикеры обсудили итоги главных событий года, рассказали о знаковых проектах и поделились своими прогнозами на 2017 год., «Босналек» в России, рассказала, что прошедший год был сложным, но успешным для Босналек и поделилась секретом успеха: полное взаимодействие всех участников цепочки (производитель - дистрибьютор - покупатель) позволяет достичь наилучших результатов!, Abbott в России, сделала акцент на том, что в наступающем году будет много новых постановлений, которые в корне поменяют работу всех участников рынка. Несомненным плюсом грядущих изменений Елена признала тот факт, что отечественные компании стали больше денег вкладывать в модернизацию производств. Очень ждали слушатели выступления, Teva Россия и Евразия, которая 8 лет не выступала на конференциях. Анна сделала акцент на том, что финансовые поощрения со стороны государства позволят увеличить импорт, и напомнила, что компания Teva развивалась рамках экономических ограничений – в условиях крайне близким к современным. Также Анна рассказала о планах на 2017 год: производстве субстанций и химическом производстве. Большие планы у компании Teva на завод в Ярославле, который является одним из двух (второй на Гоа), который был построен, все остальные заводы были в разное время куплены компанией. Искра Рейч, Astra Zeneca, обозначила 2016 как очень успешный год, рост компании Astra Zeneca составил более 6%. Одним из главных событий Искра назвала начало выпуска коммерческих продуктов на заводе в Калуге. В 2017 же году компания Astra Zeneca планирует занять лидирующие позиции в науке., «РМИ Партнерс», рассказал, что компания в 2016 году приспособились к новому потребительскому спросу и в 2017 планирует повышать конкурентоспособность и увеличивать экспортный потенциал. Основными итогами Владимир обозначил выход из венчурных инвестиций и подготовку к запуску нового лабораторного комплекса., «Центр внедрения «ПРОТЕК», был не так оптимистичен, как его коллеги, т.к. за 2016 год не почувствовал увеличения доверия от аптечных сетей.Дмитрий посетовал, что кризис доверия сохраняется, но при этом компания «Протек» в 2017 году планирует активное развитие, запуск многих проектов и строительство складов. В целом же все спикеры с оптимизмом смотрят в наступивший год.Программу конференции продолжил специальный выпуск «Фармвестник ТВ» с Германом Иноземцевым. Гостем импровизированной телестудии стал, советник Президента РФ по интернету, который подробно рассказал о новом законе о дистанционной торговле. Герман Сергеевич напомнил о том, что законы стоит прописывать пошагово. Многие законы не смогли принять в силу того, что в закон хотели прописать все и сразу.Дать прогноз доли интернет-продаж в коммерческих продажах на данный момент является затруднительным, т.к. для разных сегментов цифры будут разными. Но при этом при введении закона очень вероятно снижение цен на лекарственные средства., AIPM, выступивший модератором пленарного заседания «Закон и бизнес. Государственная политика в системе здравоохранения: запросы государства и общества», заявил, что за последнее время фармацевтический рынок стал более взрослым и серьезным., InPharma, и, СПФО, упомянули о большом количестве пилотных проектов., ЕАК, в ходе заседания рассказал о режиме установления пошлин., Минпромторг России, пообещала, что введение GMP не откладывается, в данный момент идет процедура регистрации и подготовки площадки., «Верофарм», рассказала о модернизации существующих площадок и открытии новых цехов «Верофарм» и подчеркнула, что два основных приоритета компании на данный момент – это экология и кадры. С помощью воздушных фильтров, специальной защиты сотрудников во время работы и системы очистки сточных вод компания «Верофарм» старается максимально соответствовать современным требованиям экологии. «Кадры решают все, - сказала Елена, - инвестиции в обучение сотрудников и заключение договоров с медицинскими институтами позволяют решать проблему кадрового голода»., Росздравнадзор, привлекла внимание слушателей к тому, что несмотря на современные технологии пока нет улучшения качества продукции и до сих брак составляет 4%., «Марбиофарм», напомнил, что уже вступила в силу 13 фармакопея, но работа по ней до сих пор ведется неконтролируемо. Не хватает конкретных статей, которые позволили бы облегчить работу производителей. «Использование хороших образцов затруднено их отсутствием», - сказал Григорий в заключении., КПМГ в СНГ, отметила, что регуляторы стали с более глубоким пониманием относиться к фармацевтическому рынку и диалог между бизнесом и производителями стал более конструктивным., ФГБУ «ГИЛС и НП», подчеркнул, что институт лекарственных средств является открытой площадкой и готов к сотрудничеству. Член комитета ГД по охране здоровьяуточнил, что сейчас постоянно запускают новые пилоты, но консолидированного движения вперед еще нет.В заключении пленарного заседания было подписано соглашение о партнёрстве и сотрудничестве между, АРФП, выступил модератором сессии «Маркировка всех лекарств в 2018 году: риски и проблемы». В ходе сессии, Росздравнадзор, обозначила проект о маркировке как приоритетный и рассказала, что многие крупные производители, дистрибьюторы и аптечные сети вошли в пилот. Валентина обратила внимание, что проект запущен совместно с Федеральной налоговой службой и что предстоит большой объем работа: компаниям-производителям нужно будет установить новое оборудование, подключить системное обеспечение. Методические рекомендации скоро будут утверждены. При этом повышения цен на лекарственные препараты не планируется, т.к. маркировка будет бороться с фальсификатом и контрафактом. Также Валентина Косенко подчеркнула, что система станет и отличным логистическим инструментом, т.к. движение продукции станет легко отследить. Нажатием одной кнопки можно будет запретить продажу недоброкачественной продукции. И особый акцент: те производители, которые планируют экспорт в Европу, не смогут обойтись без маркировки. Александр Быков, «Р-Фарм», также высказался в пользу введения маркировки, потому что это существенно снизит процент контрафактных препаратов, а стоимость лекарственных препаратов при этом не увеличится. Единственным минусом является начальное вложение в установку специального оборудования., «Фармконтракт», обозначил, что стоимость оборудования составит от 50000 до 300000 долларов и подчеркнул, что думать о закупке оборудования нужно уже сейчас., AIPM, и, EY, приняли участие в серии интервью «Разговоры по душам». Темой интервью стала «Легко ли быть инвестором в России?» Владимир Шипков подчеркнул, что зачастую деньгами инвесторов пренебрегают и это опасно, потому что инвестиции могут уйти в другие страны. А Анна Гусева заметила, что производители за последние 5 лет сильно увеличили объём инвестиций и за счёт этого подтянулись Российские фармпроизводители., «Генетика», и, Институт экономики здравоохранения, в интервью «Мы не настолько богаты, чтобы неэффективно лечиться дешевыми лекарственными средствами?» подняли вопрос о том, как правильно сформировать систему льгот для населения.Модератором сессии «Российско-иностранный тандем: годы идут, правила меняются» стал, «Новамедика»., «Ипсен», уверена, что российский фармацевтический рынок находится на очень высоком уровне. Марина подчеркнула, что необходим постоянный диалог с регуляторами и возможность рассмотрения различных сценариев развития событий., «Нанолек», напомнил, что «Нанолек» является молодой компанией, ключевой темой которой являются вакцины. Владимир рассказал о партнерах и совместных продуктах, главным из которых на данный момент является Пентаксим, которому принадлежит 80% рынка. Одной из главных целей на 2017 год – обеспечить доступ этой вакцины на рынок, чтобы все дети могли получать ее бесплатно., Pfizer, рассказал, что в текущий момент у компании Pfizer много разных проектов на разных стадиях и поделился схемой поиска партнеров. Согласно этой схеме поиск начинается в открытых источниках, далее наносятся первичные визиты в 5-7 предприятий, из которых остается только 2-3. Именно к этому узкому кругом предположительных партнеров организовывается выезд специалистов с проверкой на 2-3 дня. И только после этого начинаются переговоры о подписании контракта. Павел привлек внимание слушателей к необходимости минимизировать непонимание между партнёрами, но добавил: «Чем выше квалификация сотрудников, тем меньше проблем с общением».Далее делегаты разделились на параллельные сессии., InPharma, и, АРФП, провели сессию «Последний рубеж. Добровольно-принудительно или патент без права на защиту»., Институт экономики здравоохранения, высказала свою точку зрения, согласно которой принудительное лицензирование приведёт к росту цен на препараты и призвала обратить внимание на то, что имиджевые риски настолько велики, что принимать решение о принудительном лицензировании, невозможно. Вадим Кукава, InPharma, согласился с Еленой и подтвердил, что мы не получим препараты дешевле и не получим препараты должного качества., «АстраЗенека Россия», подчеркнула, что не видят никаких положительных стороны в принудительном лицензировании. А, Юридическая фирма «Городисский и партнеры», посоветовал задуматься о защите патентов, т.к. за последнее время значительно улучшились суды по интеллектуальной собственности., Сентисс Рус, модератор сессии «Трансформация роли медицинского представителя и КАМа» задала вопрос, предпочитают ли врачи личные контакты? Отвечая на этот вопрос, «Герофарм», сказала, что медицинские представители сильно поменялись за последние годы. И, Первый МГМУ им. И.М. Сеченова, согласилась с Мариной и подчеркнула: рынок не тот, что в 90-е годы; медицинские представители и врачи не те, что раньше.Ранее информацию о лекарствах получали централизованно, поэтому на рынке, где каждый день появлялись новые препараты, медицинские представители и были очень ценны, сейчас же рынок насыщен информацией., Teva, обозначила, что раньше стоял вопрос в том, как отказаться от медицинских представителей, сейчас же мы говорим о том, что медицинские представители просто должны быть разными и самостоятельно создавать дополнительную ценность препарата., Gfk health в России, в рамках сессии «Omnichannel vs Multichannel. Еще больше каналов, еще меньше порядка», модератором которой выступила, «НоваМедика», представила аналитический доклад «Мультиканальный маркетинг на рецептурном рынке: планирование и управление». В ходе доклада Ольга обозначила основные задачи: оценка эффективности различных точек контакта; необходимость изучения пути к клиенту; взаимоотношение с брендом. Ольга представила данные, согласно которым персональные контакты лидируют по затратам. Также среди затрат: промо-материалы, образовательные мероприятия, рассылки, клинические испытания., «Бристол-Майерс Сквибб», подчеркнул, как важно найти отклик от врачей и рассказал, что в «Бристол-Майерс Сквибб» для определения потребностей врачей используются колл-центры, вебинары с лидерами мнений, команда в полях. Таким образом собирается информация о каждом отдельном докторе и делается вывод, какой канал лучше использовать. Таким образом можно автоматизировать маркетинг., «АстраЗенека Россия», дал понять слушателям, что крайне важно исходить из цели: чем сложнее цель стоит перед маркетологом, тем выше должен быть уровень его образования и подготовки. Разные требования будут предъявляться к сотруднику, осуществляющему выкладку в аптеке, и сотруднику, продвигающему новый препарат онкологу. В заключение сессии, «ПрофитМед», обратил внимание на особую требовательность потребителей в последние несколько лет, что выводит маркетинг на новый уровень., InPharma, проводя дискуссионную панель «Инновационное развитие фармацевтической промышленности», подчеркнул, как важно сейчас искать свои ниши., «РМИ Партнерс», обозначил свое мнение: сложно не изобрести молекулу, сложно вывести её на рынок., «Р-Фарм», поддержал Максима, сказав, что в России сейчас отсутствует инновационный климат и очень мало действительно интересных разработок. А для того, что вывести Россию на уровень высоких разработчиков, придется приложить немало усилий., Ярославский государственный педагогический университет, согласился с предыдущими докладчиками словами «Легко вкладывать деньги, когда уже проведены клинические испытания, потому что риски уже гораздо ниже», до этого же финансирование находится на крайне низком уровне.По окончание деловой части программы вниманию участников конференции была представлена вечерняя программа, в ходе которой делегаты могли свободно пообщаться на темы, которые не успели затронуть во время конференции.Компания infor-media Russia благодарит всех спикеров, партнеров и слушателей, которые приняли участие в мероприятии. До новых встреч!Ключевые слова: конференция



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