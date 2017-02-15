«Фармстандарт» уходит с московской биржи

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20.02.2017 13:55
«Фармстандарт» уходит с московской биржиРоссийский производитель лекарственных средств «Фармстандарт» проведет делистинг с московской биржи 24 марта 2017 года, информирует РИА Новости.
Решение о прекращении публичного статуса компании и проведении делистинга в Москве приняли акционеры «Фармстандарта». Московская биржа приостановила торговлю акциями «Фармстандарта» с 29 ноября 2016 года. В том же месяце компания провела делистинг с лондонской биржи.
Augment Investments, контролирующий акционер «Фармстандарта», в 2015 году сообщил, что собирается довести свою долю в компании до 100% и сделать компанию частной, а непубличность позволит лучше решать стратегические задачи и не зависеть от волатильности рынков.
Augment принадлежит 96,19% акций «Фармстандарта». Также Augment косвенно владеет 3,8% акций через компанию «Фармстандарт-Лекарства». Чистая прибыль «Фармстандарта» за первые три квартала 2016 года выросла на 18,27% по сравнению с аналогичным периодом предыдущего года, до 4,77 млрд рублей.
Ключевые слова: Фармстандарт
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