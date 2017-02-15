Celgene успешно испытала озанимод в терапии рассеянного склероза Перспективный экспериментальный препарат озанимод (ozanimod) по результатам клинических исследований превзошел по эффективности интерферон бета-1а в терапии рецидивирующего рассеянного склероза. Права на новый лекарственный препарат принадлежат компании Celgene, сообщает



В рамках многоцентрового клинического исследования III фазы SUNBEAM (152 клиник в 20 странах, 1346 участников) оценивалась эффективность, безопасность и переносимость перорального озанимода в двух дозировках (0,5 и 1 мг) в сравнении с внутримышечными инъекциями интерферона бета-1а. Минимальный период лечения составил 1 год.



Авторы исследования сообщили, что у пациентов, получавших обе дозировки озанимода, было отмечено статистически и клинически значимое улучшение состояния, по сравнению с участниками контрольной группы. Первичной конечной точкой оценки эффективности было снижение общегодового показателя частоты рецидивов рассеянного склероза (РС).



Озанимод является пероральным селективным модулятором сфингозин-1-фосфатного рецептора 1 (S1P1), регулирующего дифференцировку эндотелиальных клеток. В настоящее время озанимод проходит клинические исследования в терапии болезни Крона. Предполагается, что препарат также эффективен против неспецифического язвенного колита.



Права на озанимод Celgene получила после



Ключевые слова: рассеянный склероз Перспективный экспериментальный препарат озанимод (ozanimod) по результатам клинических исследований превзошел по эффективности интерферон бета-1а в терапии рецидивирующего рассеянного склероза. Права на новый лекарственный препарат принадлежат компании Celgene, сообщает The Pharma Letter В рамках многоцентрового клинического исследования III фазы SUNBEAM (152 клиник в 20 странах, 1346 участников) оценивалась эффективность, безопасность и переносимость перорального озанимода в двух дозировках (0,5 и 1 мг) в сравнении с внутримышечными инъекциями интерферона бета-1а. Минимальный период лечения составил 1 год.Авторы исследования сообщили, что у пациентов, получавших обе дозировки озанимода, было отмечено статистически и клинически значимое улучшение состояния, по сравнению с участниками контрольной группы. Первичной конечной точкой оценки эффективности было снижение общегодового показателя частоты рецидивов рассеянного склероза (РС).Озанимод является пероральным селективным модулятором сфингозин-1-фосфатного рецептора 1 (S1P1), регулирующего дифференцировку эндотелиальных клеток. В настоящее время озанимод проходит клинические исследования в терапии болезни Крона. Предполагается, что препарат также эффективен против неспецифического язвенного колита.Права на озанимод Celgene получила после приобретения компании Receptos в 2015 году . Сумма сделки составила 7,2 млрд долларов.Ключевые слова: Celgene









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