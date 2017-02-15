«Ростех» передаст Минздраву систему мониторинга в сфере закупок лекарств

20.02.2017 11:28
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
20.02.2017 11:28
«Ростех» передаст Минздраву систему мониторинга в сфере закупок лекарствГоскорпорация «Ростех» готова безвозмездно передать Минздраву права на созданную компанией информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС). Это следует из протокола совещания у первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова от 2 февраля 2017 года, копия которого имеется в распоряжении РБК.
«Ростех» создала ИАС по поручению президента Владимира Путина. База предназначена для отслеживания и контроля цен на медикаменты на госторгах. Взамен за разработку и бесплатную передачу ИАС Минздраву «Ростех» хочет стать «единственным исполнителем работ и услуг по развитию и поддержке» системы, указано в протоколе совещания. Сумма, за которую «Ростех» готов обслуживать систему, в документе не сообщается.
Предложение «Ростеха» Минздрав обсудит с Минэкономразвития и ФАС. Пока вопросы о передаче и обслуживании окончательно не решены, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». В Минэкономразвития переадресовали все вопросы в Минздрав. В Минздраве отказались от комментариев. В ФАС рассказали, что система «имеет очень важное значение, так как позволит на ранних стадиях выявить и предупредить закупки лекарств по завышенным ценам, в том числе в разных регионах России».
Непосредственной разработкой системы занималась дочерняя структура «Ростеха» — IT-компания «РТ-Проектные технологии», рассказали РБК в пресс-службе «Ростеха». Опытный запуск ИАС назначен на 1 марта 2017 года, полноценно заработать система должна с января 2018 года.
Ключевые слова: Ростех, Минздрав, Мониторинг госзакупок лекарств
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.