«Ростех» передаст Минздраву систему мониторинга в сфере закупок лекарств Госкорпорация «Ростех» готова безвозмездно передать Минздраву права на созданную компанией информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС). Это следует из протокола совещания у первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова от 2 февраля 2017 года, копия которого имеется в распоряжении



«Ростех» создала ИАС по поручению президента Владимира Путина. База предназначена для отслеживания и контроля цен на медикаменты на госторгах. Взамен за разработку и бесплатную передачу ИАС Минздраву «Ростех» хочет стать «единственным исполнителем работ и услуг по развитию и поддержке» системы, указано в протоколе совещания. Сумма, за которую «Ростех» готов обслуживать систему, в документе не сообщается.



Предложение «Ростеха» Минздрав обсудит с Минэкономразвития и ФАС. Пока вопросы о передаче и обслуживании окончательно не решены, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». В Минэкономразвития переадресовали все вопросы в Минздрав. В Минздраве отказались от комментариев. В ФАС рассказали, что система «имеет очень важное значение, так как позволит на ранних стадиях выявить и предупредить закупки лекарств по завышенным ценам, в том числе в разных регионах России».



Непосредственной разработкой системы занималась дочерняя структура «Ростеха» — IT-компания «РТ-Проектные технологии», рассказали РБК в пресс-службе «Ростеха». Опытный запуск ИАС назначен на 1 марта 2017 года, полноценно заработать система должна с января 2018 года.



Ключевые слова: Минздрав, Мониторинг госзакупок лекарств Госкорпорация «Ростех» готова безвозмездно передать Минздраву права на созданную компанией информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств (ИАС). Это следует из протокола совещания у первого заместителя руководителя аппарата правительства Максима Акимова от 2 февраля 2017 года, копия которого имеется в распоряжении РБК «Ростех» создала ИАС по поручению президента Владимира Путина. База предназначена для отслеживания и контроля цен на медикаменты на госторгах. Взамен за разработку и бесплатную передачу ИАС Минздраву «Ростех» хочет стать «единственным исполнителем работ и услуг по развитию и поддержке» системы, указано в протоколе совещания. Сумма, за которую «Ростех» готов обслуживать систему, в документе не сообщается.Предложение «Ростеха» Минздрав обсудит с Минэкономразвития и ФАС. Пока вопросы о передаче и обслуживании окончательно не решены, сообщили РБК в пресс-службе «Ростеха». В Минэкономразвития переадресовали все вопросы в Минздрав. В Минздраве отказались от комментариев. В ФАС рассказали, что система «имеет очень важное значение, так как позволит на ранних стадиях выявить и предупредить закупки лекарств по завышенным ценам, в том числе в разных регионах России».Непосредственной разработкой системы занималась дочерняя структура «Ростеха» — IT-компания «РТ-Проектные технологии», рассказали РБК в пресс-службе «Ростеха». Опытный запуск ИАС назначен на 1 марта 2017 года, полноценно заработать система должна с января 2018 года.Ключевые слова: Ростех









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«Ростех» передаст Минздраву систему мониторинга в сфере закупок лекарств «Ростех» намерена бесплатно отдать Минздраву права на созданную компанией информационно-аналитическую систему мониторинга и контроля в сфере закупок лекарств. Взамен «Ростех» хочет стать единственной компанией, занимающейся развитием и поддержкой системы.

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