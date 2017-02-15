Роспотребнадзор открыл в Гвинее исследовательский центр эпидемиологии

17.02.2017 15:54
|Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения
|
Вход на сайт
Вакансии
Поиск лекарств
|
Главная / Новости медицины и фармации
17.02.2017 15:54
Роспотребнадзор открыл в Гвинее исследовательский центр эпидемиологииРоссийские эпидемиологи и инфекционисты смогут изучать особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций в Гвинее – на ее территории создан российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. В церемонии открытия приняла участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба ведомства.
Исследовательский центр расположен в префектуре Киндия, где с 1977 по 1992 гг. действовала советско-гвинейская научно-исследовательская вирусологическая и микробиологическая лаборатория.
Сегодня Роспотребнадзором на базе центра в Гвинее будут исследоваться особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатываться и апробироваться новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций. В новом центре будут работать российские ученые и гвинейские эпидемиологи и микробиологи, прошедшие обучение в России.
Президент Гвинейской Республики Альфа Конде в ходе встречи с российской делегацией поблагодарил Россию за значительную поддержку в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в 2014-2016 гг.
Ключевые слова: Роспотребнадзор, Гвинея
Последние новости
|
Мероприятия
Подписка
Подписка
Реклама
Для смартфона
Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.