Роспотребнадзор открыл в Гвинее исследовательский центр эпидемиологии Российские эпидемиологи и инфекционисты смогут изучать особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций в Гвинее – на ее территории создан российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. В церемонии открытия приняла участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова,



Исследовательский центр расположен в префектуре Киндия, где с 1977 по 1992 гг. действовала советско-гвинейская научно-исследовательская вирусологическая и микробиологическая лаборатория.



Сегодня Роспотребнадзором на базе центра в Гвинее будут исследоваться особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатываться и апробироваться новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций. В новом центре будут работать российские ученые и гвинейские эпидемиологи и микробиологи, прошедшие обучение в России.



Президент Гвинейской Республики Альфа Конде в ходе встречи с российской делегацией поблагодарил Россию за значительную поддержку в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в 2014-2016 гг.



Ключевые слова: Гвинея Российские эпидемиологи и инфекционисты смогут изучать особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций в Гвинее – на ее территории создан российско-гвинейский научно-исследовательский центр эпидемиологии и профилактики инфекционных болезней. В церемонии открытия приняла участие руководитель Роспотребнадзора Анна Попова, сообщает пресс-служба ведомства. Исследовательский центр расположен в префектуре Киндия, где с 1977 по 1992 гг. действовала советско-гвинейская научно-исследовательская вирусологическая и микробиологическая лаборатория.Сегодня Роспотребнадзором на базе центра в Гвинее будут исследоваться особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатываться и апробироваться новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций. В новом центре будут работать российские ученые и гвинейские эпидемиологи и микробиологи, прошедшие обучение в России.Президент Гвинейской Республики Альфа Конде в ходе встречи с российской делегацией поблагодарил Россию за значительную поддержку в борьбе с эпидемией лихорадки Эбола в 2014-2016 гг.Ключевые слова: Роспотребнадзор









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Роспотребнадзор открыл в Гвинее исследовательский центр эпидемиологии Роспотребнадзор на базе центра в Гвинее будет исследовать особенности распространения опасных природно-очаговых инфекций (Эбола, Ласса, желтой лихорадка, малярия, лихорадка Западного Нила и др.), разрабатывать и апробировать новые средства диагностики и профилактики опасных инфекций.

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