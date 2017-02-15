Медикаментозное лечение острого аппендицита эффективно в 97% случаев Антибактериальная терапия оказалась эффективным и безопасным методом лечения острого неосложненного аппендицита у детей. Об этом свидетельствуют результаты мета-анализа 10 исследований, опубликованные сотрудниками Саутгемптонского университета в журнале



Для оценки перспективности и безопасности применения медикаментозной терапии острого аппендицита авторы работы проанализировали данные 10 исследований, в рамках которых 413 детей получали антибиотики вместо прохождения аппендэктомии.



Согласно собранным данным, антибактериальное лечение неосложненного аппендицита было эффективно в 97% случаев, причем при таком подходе сокращалось время пребывания ребенка в больнице (средняя разница – 0,5 суток). Рецидив заболевания был отмечен у 14% участников исследований. Авторы подчеркивают, что в рамках исследований не сообщалось о развитии серьезных побочных явлений у пациентов, проходивших медикаментозное лечение острого аппендицита.



Несмотря на убедительные данные, ученые обращают внимание на нехватку масштабных проспективных рандомизированных клинических исследований в данной области, так как необходимо оценить долгосрочные медицинские результаты медикаментозной терапии аппендицита и ее экономическую целесообразность.



Ключевые слова: аппендицит Антибактериальная терапия оказалась эффективным и безопасным методом лечения острого неосложненного аппендицита у детей. Об этом свидетельствуют результаты мета-анализа 10 исследований, опубликованные сотрудниками Саутгемптонского университета в журнале Pediatrics Для оценки перспективности и безопасности применения медикаментозной терапии острого аппендицита авторы работы проанализировали данные 10 исследований, в рамках которых 413 детей получали антибиотики вместо прохождения аппендэктомии.Согласно собранным данным, антибактериальное лечение неосложненного аппендицита было эффективно в 97% случаев, причем при таком подходе сокращалось время пребывания ребенка в больнице (средняя разница – 0,5 суток). Рецидив заболевания был отмечен у 14% участников исследований. Авторы подчеркивают, что в рамках исследований не сообщалось о развитии серьезных побочных явлений у пациентов, проходивших медикаментозное лечение острого аппендицита.Несмотря на убедительные данные, ученые обращают внимание на нехватку масштабных проспективных рандомизированных клинических исследований в данной области, так как необходимо оценить долгосрочные медицинские результаты медикаментозной терапии аппендицита и ее экономическую целесообразность.Ключевые слова: педиатрия









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Медикаментозное лечение острого аппендицита эффективно в 97% случаев Результаты мета-анализа свидетельствуют об эффективности и безопасности антибактериальной терапии острого неосложненного аппендицита у детей. Рецидив заболевания был отмечен у 14% участников 10 исследований.

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