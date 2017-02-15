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 Главная / Новости медицины и фармации

17.02.2017 13:41

"Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017: продолжение диалога"

29 марта в Москве, в бизнес-отеле «Бородино» состоится IX ежегодная конференция «Государственное регулирование и российская фармпромышленность-2017: продолжение диалога», организованная ключевыми отраслевыми объединениями – Ассоциацией Российских фармацевтических производителей (АРФП)  и Ассоциацией международных фармацевтических производителей (AIPM).
 
На протяжении уже восьми лет актуальные темы и уникальный состав спикеров конференции ежегодно привлекают более 300 участников – представителей законодательных и исполнительных органов власти, общественных и научных организаций, деловых кругов России и ЕврАзЭС.

Из года в год мероприятие подтверждает высокую степень своей востребованности в качестве эффективного инструмента для выработки консолидированных подходов в ответ на экономические вызовы времени. Участники не только обмениваются мнениями, но и высказывают предложения, реализация которых может способствовать более эффективному выполнению государственных программ.

В этом году к участию в качестве докладчиков и экспертов приглашены депутаты Государственной Думы, представители Министерства здравоохранения РФ, Минэкономразвития России, ФАС России, Росздравнадзора, Евразийской экономической комиссии. В ходе IX конференции спикеры обсудят новеллы госрегулирования и главные тренды фармацевтического рынка, в том числе маркировку лекарств, работу в рамках ЕврАзЭС, а бизнес в свою очередь получит уникальную возможность из первых уст услышать комментарии экспертов и обсудить нерешенные вопросы с органами власти.

Генеральный информационный партнер конференции – РИА АМИ стратегический информационно-аналитический партнер – «Фармацевтический вестник», информационные партнеры – «Фармацевтическая промышленность», DSM Group, «Московские аптеки», Новости GMP, «Разработка и регистрация лекарственных средств».

Конференция "Государственное регулирование и российская фармпромышленность - 2017: продолжение диалога" состоится 29 марта 2017 г. в Москве, в бизнес-отеле «Бородино». Приглашаем производителей, экспертов и всех профессионалов отрасли к участию!

  За дополнительной информацией, пожалуйста, обращайтесь:

Ассоциация Российских фармацевтических производителей
тел.: + 7 (495) 231 42 53
e-mail: arfp@arfp.ru
http://www.arfp.ru/






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