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17.02.2017 13:26
«Фармстандарт» инвестирует в персонализированную медицину«Фармстандарт» вложил 1 млн долларов в основанную в 2010 году компанию Genotek, специализирующуюся на генетических исследованиях. Председатель совета директоров и гендиректор «Фармстандарта» Виктор Харитонин вошел в совет директоров Genotek, сообщает РБК.
Предоставленные «Фармстандартом» денежные средства будут направлены на развитие фармацевтического направления Genotek. В частности, планируется запустить совместный проект по разработке персонализированных лекарственных препаратов. Пока речь идет только о научных разработках, где будет размещено производство, еще не решено, пояснил представитель Genotek.
«Партнерство Genotek и «Фармстандарт» будет направлено на создание полного цикла в сфере медицины: от разработки и производства лекарственных препаратов до персонализированных подходов в терапии», — рассказал гендиректор и сооснователь Genotek Валерий Ильинский. Он пояснил, что сейчас рынок персонализированной медицины находится в зачаточной стадии развития.
В соответствии с дорожной картой развития медицины HealthNet разработка новых технологий молекулярно-генетической диагностики для раннего выявления, предупреждения и терапии заболеваний в России начнется в четвертом квартале 2017 года. К концу 2019 года новые методы лечения с использованием технологий молекулярно-генетической диагностики должны быть внесены в стандарты оказания медицинской помощи.
Рынок генетических анализов является пока самым большим и быстрорастущим сегментом глобальной отрасли персонализированной медицины, говорит генеральный директор конкурента Genotek — биомедицинского холдинга «Атлас» — Сергей Мусиенко. Но в России объем этого рынка пока составляет около 100 млн рублей в год, подсчитал он.
Ключевые слова: Фармстандарт, персонализированная медицина
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