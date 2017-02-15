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17.02.2017 11:00
Журнал № 1S "Медицинский совет. Неврология/Ревматология"
Вашему вниманию предлагается новый номер журнала «Медицинский совет. Неврология/Ревматология».
В данном выпуске мы постарались отразить современные тенденции в диагностике и терапии когнитивных нарушений. В нашей стране одним из наиболее частых диагнозов у пациентов становится дисциркуляторная энцефалопатия, или хроническая ишемия головного мозга, и, к сожалению, этот диагноз часто устанавливается без проведения нейропсихологического исследования и подтверждения когнитивных нарушений. В лечении и профилактике когнитивных нарушений большое значение имеют как нелекарственные методы (достаточная физическая и умственная активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, рациональное питание), так и лекарственная терапия, направленная на нормализацию артериального давления и липидного спектра крови, предупреждение образования тромбов и улучшение когнитивных функций. В данном выпуске обсуждаются вопросы врачебной тактики при умеренных и выраженных когнитивных нарушениях (деменции).
Заслуживает внимания статья ведущего специалиста по диагностике и лечению головных болей в нашей стране В.В. Осиповой. Использование триптанов для лечения приступов мигрени составляет важное направление в оптимизации ведения пациентов; к сожалению, только небольшая часть пациентов, страдающих резистентными к приему простых анальгетиков атаками мигрени, принимают триптаны.
Несомненный интерес у неврологов вызовет раздел «Нервно-психические расстройства», в котором рассматриваются вопросы инсомнии, постинсультной депрессии и терапии тревожных расстройств в пожилом возрасте.
Мы надеемся, что неврологи, ревматологи, терапевты, врачи общей практики и других специальностей найдут в статьях этого номера много важной и полезной информации для практической деятельности.
Владимир Анатольевич Парфенов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова
Прочитать журнал можно на сайте: www.med-sovet.pro
Ключевые слова: медицинский совет, неврология, ревматология, современная медицина
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