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 Главная / Новости медицины и фармации

17.02.2017 11:00

Журнал № 1S "Медицинский совет. Неврология/Ревматология"

Вашему вниманию предлагается новый номер журнала «Медицинский совет. Неврология/Ревматология».

В данном выпуске мы постарались отразить современные тенденции в диагностике и терапии когнитивных нарушений. В нашей стране одним из наиболее частых диагнозов у пациентов становится дисциркуляторная энцефалопатия, или хроническая ишемия головного мозга, и, к сожалению, этот диагноз часто устанавливается без проведения нейропсихологического исследования и подтверждения когнитивных нарушений. В лечении и профилактике когнитивных нарушений большое значение имеют как нелекарственные методы (достаточная физическая и умственная активность, отказ от курения и злоупотребления алкоголем, рациональное питание), так и лекарственная терапия, направленная на нормализацию артериального давления и липидного спектра крови, предупреждение образования тромбов и улучшение когнитивных функций. В данном выпуске обсуждаются вопросы врачебной тактики при умеренных и выраженных когнитивных нарушениях (деменции).

Заслуживает внимания статья ведущего специалиста по диагностике и лечению головных болей в нашей стране В.В. Осиповой. Использование триптанов для лечения приступов мигрени составляет важное направление в оптимизации ведения пациентов; к сожалению, только небольшая часть пациентов, страдающих резистентными к приему простых анальгетиков атаками мигрени, принимают триптаны.

Несомненный интерес у неврологов вызовет раздел «Нервно-психические расстройства», в котором рассматриваются вопросы инсомнии, постинсультной депрессии и терапии тревожных расстройств в пожилом возрасте.

Мы надеемся, что неврологи, ревматологи, терапевты, врачи общей практики и других специальностей найдут в статьях этого номера много важной и полезной информации для практической деятельности.

Владимир Анатольевич Парфенов, доктор медицинских наук, профессор, заведующий кафедрой нервных болезней и нейрохирургии, директор Клиники нервных болезней им. А.Я. Кожевникова Первого МГМУ им. И.М. Сеченова

Прочитать журнал можно на сайте: www.med-sovet.pro



Ключевые слова: медицинский совет, неврология, ревматология, современная медицина


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