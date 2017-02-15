В январе импорт лекарств in-bulk вырос на 90% Импорт готовых лекарственных препаратов в Россию в январе 2017 года составил 29,8 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk за этот же период составили 6,8 млрд рублей, говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.



По данным аналитической компании, динамика к аналогичному периоду 2016 года по готовым ЛС составила 20% - это лучший показатель за последние полгода. Нерасфасованная продукция в январе рост на уровне 90% - большая динамика по поставкам in-bulk последний раз фиксировались 8 месяцев назад.



Натуральный объем импорта готовых лекарственных препаратов в первый месяц 2017 года составил 125,8 млн упаковок, годовая динамика приблизилась к 19%. С учетом поставок нерасфасованных ЛС, в январе в Россию было ввезено 2,74 млрд минимальных единиц дозирования – динамика к аналогичному периоду 2016 года составила +27%.



В январе продолжилась тенденция укрепления доля рубля в расчетах за поставки иностранных лекарств, суммарно по поставкам готовых форм и in-bulk на рубль сейчас приходится 95,8% всех платежей, на 2,5% больше чем годом ранее. Сильнее всего уменьшился объем платежей в евро, они за год потеряли 1,7%. Британскими фунтами в январе текущего года никто предпочитал не расплачивался, а вот японская иена напротив может стать одной из постоянных платежных валют.



Ключевые слова: импорт Импорт готовых лекарственных препаратов в Россию в январе 2017 года составил 29,8 млрд рублей (в ценах выпуска в свободное обращение). Поставки in-bulk за этот же период составили 6,8 млрд рублей, говорится в материале RNC Pharma, поступившем в редакцию Remedium.По данным аналитической компании, динамика к аналогичному периоду 2016 года по готовым ЛС составила 20% - это лучший показатель за последние полгода. Нерасфасованная продукция в январе рост на уровне 90% - большая динамика по поставкам in-bulk последний раз фиксировались 8 месяцев назад.Натуральный объем импорта готовых лекарственных препаратов в первый месяц 2017 года составил 125,8 млн упаковок, годовая динамика приблизилась к 19%. С учетом поставок нерасфасованных ЛС, в январе в Россию было ввезено 2,74 млрд минимальных единиц дозирования – динамика к аналогичному периоду 2016 года составила +27%.В январе продолжилась тенденция укрепления доля рубля в расчетах за поставки иностранных лекарств, суммарно по поставкам готовых форм и in-bulk на рубль сейчас приходится 95,8% всех платежей, на 2,5% больше чем годом ранее. Сильнее всего уменьшился объем платежей в евро, они за год потеряли 1,7%. Британскими фунтами в январе текущего года никто предпочитал не расплачивался, а вот японская иена напротив может стать одной из постоянных платежных валют.Ключевые слова: RNC Pharma









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