На модернизацию тюменского фармзавода направят 120 млн рублей На второй этап технического переоснащения «Тюменского химико-фармацевтического завода» будет направлено более 120 млн рублей, сообщает



Предприятие производит более 25 наименований лекарственных средств и реализует их на территории РФ и СНГ. Мощность модернизируемого корпуса составляет 300 млн таблеток в год, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше.



В пресс-службе рассказали, что уже выполнена реконструкция несущих конструкций и фасада здания, ведутся подготовительные работы к отделке внутренних помещений и монтажу инженерных систем и оборудования. В первый этап модернизации производства было инвестировано 4,4 млн рублей.



Ранее сообщалось, что еще один завод в регионе – «Фармасинтез-Тюмень» также в настоящее время продолжает модернизацию. Для выпуска препаратов для лечения диабета приобретено оборудование, объем вложений составил 613,8 млн рублей. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту текущего года. Помимо этого планируется наладить производство гормональных препаратов, которого сегодня в России нет.



Ключевые слова: Тюмень На второй этап технического переоснащения «Тюменского химико-фармацевтического завода» будет направлено более 120 млн рублей, сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу губернатора Тюменской области.Предприятие производит более 25 наименований лекарственных средств и реализует их на территории РФ и СНГ. Мощность модернизируемого корпуса составляет 300 млн таблеток в год, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше.В пресс-службе рассказали, что уже выполнена реконструкция несущих конструкций и фасада здания, ведутся подготовительные работы к отделке внутренних помещений и монтажу инженерных систем и оборудования. В первый этап модернизации производства было инвестировано 4,4 млн рублей.Ранее сообщалось, что еще один завод в регионе – «Фармасинтез-Тюмень» также в настоящее время продолжает модернизацию. Для выпуска препаратов для лечения диабета приобретено оборудование, объем вложений составил 613,8 млн рублей. Закончить монтаж и наладку оборудования планируют к марту текущего года. Помимо этого планируется наладить производство гормональных препаратов, которого сегодня в России нет.Ключевые слова: импортозамещение









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На модернизацию тюменского фармзавода направят 120 млн рублей Денежные средства будут вложены во второй этап переоснащения «Тюменского химико-фармацевтического завода». Мощность модернизируемого корпуса составляет 300 млн таблеток в год, 40 млн капсул и 8 млн пакетов-саше.

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