Американские ученые допустили рождение генно-модифицированного человека Члены Национальной академии наук и Национальной академии медицины США допускают возможность снятия запрета на редактирования генома человека для коррекции тяжелых генетических заболеваний, пишет



Представленный членами академий доклад свидетельствует о потенциальном смягчении запретов на использование технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. Еще в декабре 2015 года ученые и специалисты по этике Национальной академии наук заявляли, что редактирование ДНК жизнеспособных человеческих эмбрионов в терапевтических целях «безответственно», тогда как сейчас подобная возможность уже не так пугает научное сообщество.



В докладе Национальной академии наук говорится, что могут быть разрешены клинические исследования генетических методов коррекции наследственных заболеваний, однако за такими работами необходим жесточайший контроль. В настоящее время подобные эксперименты запрещены в США и других странах, подписавших конвенцию о запрете на редактирование генома жизнеспособного эмбриона человека. Опасения ученых связаны с тем, что измерение изменение генома, проведенное в половой клетке или эбрионе человека, будут наследоваться его потомками.



На сегодняшний день в Китае уже была использована технология CRISPR-Cas9 в терапии взрослого человека



Методика CRISPR/Cas9 предусматривает применение димерных РНК-направляемых нуклеаз, которые могут распознавать большие последовательности ДНК и редактировать гены с высокой эффективностью в клетках человека. Активность этой системы строго зависит от корректности присоединения димерных РНК к ДНК с учетом и совпадения последовательности, и ориентации молекул.



Ключевые слова: генная инженерия Члены Национальной академии наук и Национальной академии медицины США допускают возможность снятия запрета на редактирования генома человека для коррекции тяжелых генетических заболеваний, пишет Reuters . В докладе ученых говорится, что вмешательство в ДНК половых клеток и эмбриона человека – реальная возможность, но она требует серьезного рассмотрения.Представленный членами академий доклад свидетельствует о потенциальном смягчении запретов на использование технологии редактирования генома CRISPR-Cas9. Еще в декабре 2015 года ученые и специалисты по этике Национальной академии наук заявляли, что редактирование ДНК жизнеспособных человеческих эмбрионов в терапевтических целях «безответственно», тогда как сейчас подобная возможность уже не так пугает научное сообщество.В докладе Национальной академии наук говорится, что могут быть разрешены клинические исследования генетических методов коррекции наследственных заболеваний, однако за такими работами необходим жесточайший контроль. В настоящее время подобные эксперименты запрещены в США и других странах, подписавших конвенцию о запрете на редактирование генома жизнеспособного эмбриона человека. Опасения ученых связаны с тем, что измерение изменение генома, проведенное в половой клетке или эбрионе человека, будут наследоваться его потомками.На сегодняшний день в Китае уже была использована технология CRISPR-Cas9 в терапии взрослого человека с агрессивным раком легкого , однако эксперименты китайских ученых были ограничены вмешательством в геном соматических клеток. Исследователи из Сычуаньского университета выделили Т-клетки из крови пациента, затем, используя технологию CRISPR/Cas9, удалили из клеток ген, регулирующий белок программируемой смерти PD-1. После редактирования Т-клетки пациента были размножены и введены обратно.Методика CRISPR/Cas9 предусматривает применение димерных РНК-направляемых нуклеаз, которые могут распознавать большие последовательности ДНК и редактировать гены с высокой эффективностью в клетках человека. Активность этой системы строго зависит от корректности присоединения димерных РНК к ДНК с учетом и совпадения последовательности, и ориентации молекул.Ключевые слова: CRISPR-Cas9









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