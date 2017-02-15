Boehringer Ingelheim и исследовательский центр Корнелла будут вместе работать над лекарством от ХОБЛ Фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim



Срок соглашения о сотрудничестве составляет три года. Это уже вторая договоренность подобного рода между Boehringer Ingelheim и медицинским исследовательским центром Вейла Корнелла: организации уже работают вместе над новыми препаратами для лечения воспалительной болезни кишечника.



«Ученые из медицинского исследовательского центра Вейла Корнелла и Boehringer Ingelheim будут работать рука об руку, чтобы превратить новейшие наработки в перспективные лекарственные средства», - заявил старший корпоративный вице-президент Boehringer Ingelheim д-р Клив Р. (Dr. Clive R.).



Финансовые условия соглашения стороны не разглашают.



Ключевые слова: Фармацевтическая компания Boehringer Ingelheim договорилась с медицинским исследовательским центром Вейла Корнелла (Weill Cornell Medicine) о совместной разработке новых терапевтических методов, способных замедлить или даже остановить повреждение тканей легкого при хронической обструктивной болезни легких (ХОБЛ).Срок соглашения о сотрудничестве составляет три года. Это уже вторая договоренность подобного рода между Boehringer Ingelheim и медицинским исследовательским центром Вейла Корнелла: организации уже работают вместе над новыми препаратами для лечения воспалительной болезни кишечника.«Ученые из медицинского исследовательского центра Вейла Корнелла и Boehringer Ingelheim будут работать рука об руку, чтобы превратить новейшие наработки в перспективные лекарственные средства», - заявил старший корпоративный вице-президент Boehringer Ingelheim д-р Клив Р. (Dr. Clive R.).Финансовые условия соглашения стороны не разглашают.Ключевые слова: Boehringer Ingelheim









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