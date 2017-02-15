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 Главная / Новости медицины и фармации

16.02.2017 16:05

Витамин D поможет в профилактике ОРВИ и гриппа

Регулярный прием витамина D позволяет снизить вероятность заболевания острыми респираторными заболеваниями и гриппом – к такому выводу пришли авторы статьи, опубликованной в British Medical Journal.

Чтобы оценить пользу витамина D в профилактике ОРВИ и гриппа ученые из лондонского университета королевы Марии провели мета-анализ 25 рандомизированных клинических исследований витаминов D3 или D2, проведенные в 14 странах, включая Великобританию, США, Японию, Индию, Афганистан, Бельгию, Италию, Австралию и Канаду. Всего в данных КИ приняли участие почти 11 тыс. человек.

Авторы отметили, что если рассматривать каждое из этих исследований отдельно, то собранные в них данные противоречивы – в одних КИ витамин D оказывал защитное действие против ОРВИ, а в других – нет. Однако анализ всех данных показал, что ежедневный или еженедельный прием витамина в два раза сокращает риск респираторных вирусных инфекций у пациентов с изначально низким уровнем витамина D (менее 25 нмоль/л). У пациентов с более высокими концентрациями витамина D положительный эффект от приема витамина был ниже – около 10% снижения вероятности заболевания.

Ключевые слова: ОРВИ, грипп, витамин D, профилактика


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