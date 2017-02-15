Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита





16-17 мая в Санкт-Петербурге пройдет Российский Фармацевтический Форум 2017

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Российский Фармацевтический Форум - это крупнейшее международное мероприятие для руководителей международных и российских производителей, дистрибуторов и розничных сетей. Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на форуме!



В программе 2017 года:

• Глобальные тенденции развития фармсектора

• Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний

• Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста

• Интервью с ключевыми регуляторами отрасли

• Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза

• Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?

• Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?

• Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?

• Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.



Первые подтверждения докладчиков:

• Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия

• Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»

• Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия

• Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ

• Екатерина Погодина, исполнительный директор, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России

• Дмитрий Борисов, коммерческий директор, Полисан



Узнать подробно о форуме можно на сайте http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru



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Контакт организаторов:

Ирина Шахмуратова | +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com



*условия и ограничения

