Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита

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Российский Фармацевтический Форум - это крупнейшее международное мероприятие для руководителей международных и российских производителей, дистрибуторов и розничных сетей. Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на форуме!
В программе 2017 года:
• Глобальные тенденции развития фармсектора
• Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний
• Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста
• Интервью с ключевыми регуляторами отрасли
• Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза
• Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?
• Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?
• Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?
• Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.
Первые подтверждения докладчиков:
• Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия
• Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»
• Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия
• Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
• Екатерина Погодина, исполнительный директор, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России
• Дмитрий Борисов, коммерческий директор, Полисан
Мета-анализ 25 клинических исследований показал, что ежедневный или еженедельный прием витамина D в два раза сокращает риск респираторных вирусных инфекций у пациентов с изначально его низким уровнем (менее 25 нмоль/л).
FDA зарегистрировала препарат для лечения взрослых пациентов с бляшечным псориазом среднетяжелой и тяжелой формы. Из-за риска развития суицидального мышления на фоне бродалумаба производителя ЛС обязали разместить соответствующее предупреждение на упаковке, а пациентов – подписывать информированное согласие на терапию.
Министерствам предстоит рассмотреть вопросы о соотнесении новых преференций и уже существующих принципов заключения инвестиционных контрактов в отрасли, рассчитать механизм определения референтных цен для таких закупок и продумать меры поддержки для производителей оригинальных лекарств.
Результаты КИ III фащы ибализумаба продемонстрировали высокую эффективность препарата против ВИЧ. В случае регистрации ЛС, ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.
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