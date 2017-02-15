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 Главная / Новости медицины и фармации

16.02.2017 15:16

Российский Фармацевтический Форум Института Адама Смита


16-17 мая в Санкт-Петербурге пройдет Российский Фармацевтический Форум 2017

Доступна 10% скидка* на участие! Детали ниже

Российский Фармацевтический Форум - это крупнейшее международное мероприятие для руководителей международных и российских производителей, дистрибуторов и розничных сетей. Глобальные стратегии и конкретные операционные темы, текущее состояние отрасли и прогнозы развития – все это и многое другое на форуме!

В программе 2017 года:
•    Глобальные тенденции развития фармсектора
•    Стратегические мини-дискуссии с лидерами: инновационные инициативы фаркомпаний
•    Дебаты генеральных директоров: позиционирование компании для дальнейшего роста
•    Интервью с ключевыми регуляторами отрасли
•    Обсуждение преимуществ, представленных расширением пространства - Россия в рамках Евразийского экономического союза
•    Аналитика сектора: что может послужить основным драйвером роста?
•    Цифровая революция - в каких областях цифровая трансформация будет иметь наибольшее значение для фармацевтических компаний?
•    Фокус на сотрудничестве с пациентами: как определить модель партнерских отношений, которая изменит будущее фармсектора?
•    Дистрибуторы и ритейлеры в дискуссии и многое другое.

Первые подтверждения докладчиков:
•    Наира Адамян, генеральный директор, Санофи Россия
•  Дмитрий Ефимов, старший вице-президент по России, СНГ и странам Юго-Восточной Европы, STADA Arzneimittel AG и генеральный директор, АО «Нижфарм»
•    Александр Соколов, генеральный директор, GSK Россия
•    Энтони Вонг, генеральный менеджер, AbbVie в России, Украине и СНГ
•   Екатерина Погодина, исполнительный директор, «Янссен», фармацевтическое подразделение «Джонсон & Джонсон» в России
•    Дмитрий Борисов, коммерческий директор, Полисан

Узнать подробно о форуме можно на сайте http://www.russianpharma.com/AS1119REMhru     

Получите 10% скидку* на участие – укажите код AS1119REM при регистрации

Контакт организаторов:
Ирина Шахмуратова  |  +7 495 232 4060 | i.shakhmuratova@adamsmithconferences.com

*условия и ограничения




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