Компания MSD успешно испытала новый препарат для лечения ВИЧ-1

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16.02.2017 14:43
Компания MSD успешно испытала новый препарат для лечения ВИЧ-1Американский фармпроизводитель MSD представил результаты клинических исследований доравирина (doravirine) - ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы для лечения пациентов с ВИЧ-1. В рамках КИ III фазы оценивалась эффективность и безопасность лекарственного средства, пишет The Pharma Times.
Согласно сообщению фармкомпании, препарат достиг первичную конечную точку исследования, продемонстрировав эффективность в снижении уровня РНК ВИЧ-1 в плазме крови до значения ниже 50 копий/мл через 48 недель лечения. Данный показать соответствует эффективности схемы терапии ритонавиром и дарунавиром.
Авторы исследования также отметили, что у пациентов, принимавших доравирин уровень липопротеина низкой плотности был ниже, чем у больных из группы ритонавира и дарунавира.
Ключевые слова: ВИЧ, MSD
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