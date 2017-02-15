Компания MSD успешно испытала новый препарат для лечения ВИЧ-1 Американский фармпроизводитель MSD представил результаты клинических исследований доравирина (doravirine) - ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы для лечения пациентов с ВИЧ-1. В рамках КИ III фазы оценивалась эффективность и безопасность лекарственного средства, пишет



Согласно сообщению фармкомпании, препарат достиг первичную конечную точку исследования, продемонстрировав эффективность в снижении уровня РНК ВИЧ-1 в плазме крови до значения ниже 50 копий/мл через 48 недель лечения. Данный показать соответствует эффективности схемы терапии ритонавиром и дарунавиром.



Авторы исследования также отметили, что у пациентов, принимавших доравирин уровень липопротеина низкой плотности был ниже, чем у больных из группы ритонавира и дарунавира.



Ключевые слова: MSD Американский фармпроизводитель MSD представил результаты клинических исследований доравирина (doravirine) - ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы для лечения пациентов с ВИЧ-1. В рамках КИ III фазы оценивалась эффективность и безопасность лекарственного средства, пишет The Pharma Times Согласно сообщению фармкомпании, препарат достиг первичную конечную точку исследования, продемонстрировав эффективность в снижении уровня РНК ВИЧ-1 в плазме крови до значения ниже 50 копий/мл через 48 недель лечения. Данный показать соответствует эффективности схемы терапии ритонавиром и дарунавиром.Авторы исследования также отметили, что у пациентов, принимавших доравирин уровень липопротеина низкой плотности был ниже, чем у больных из группы ритонавира и дарунавира.Ключевые слова: ВИЧ









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Компания MSD успешно испытала новый препарат для лечения ВИЧ-1 Американский фармпроизводитель MSD представил результаты клинических исследований доравирина (doravirine) - ненуклеозидного ингибитора обратной транскриптазы для лечения пациентов с ВИЧ-1.

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