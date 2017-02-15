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 Главная / Новости медицины и фармации

16.02.2017 12:53

Бродалумаб одобрен в США для лечения псориаза

Американские регуляторы выдали компании Valeant маркетинговое разрешение на препарат для лечения взрослых пациентов с бляшечным псориазом среднетяжелой и тяжелой формы. Бродалумаб (brodalumab) предназначен для применения взрослыми пациентами, нуждающимися в системной терапии, которые не ответили или перестали отвечать на лечение другими системными средствами, сообщается на сайте Администрации по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA).

Эффективность и безопасность бродалумаба оценивались в ходе рандомизированных плацебо контролируемых клинических исследований при участии более 4,3 тыс. пациентов. Также в рамках сравнительных КИ бродалумаб продемонстрировал превосходство над используемым сейчас устекинумабом (Стелара). Как свидетельствуют полученные данные, полное очищение кожных покровов наблюдалось у 36,7% и 27% пациентов, получавших по 210 мг и 140 мг бродалумаба (каждые 2 недели на протяжении 12 недель). В устекинумаб-группе данный показатель составил 18,5%, а в плацебо-группе – только 0,3%.

Наиболее распространенными побочными эффектами нового лекарства были простудные заболевания, головные боли и боли в суставах. Также в ходе клинических исследований было отмечено возникновение суицидальных наклонностей у пациентов, однако прямая связь между мыслями о самоубийстве и приемом бродалумаба доказана не была.

Из-за повышенного риска суицидального мышления контрольные органы обязали производителя разместить на упаковке лекарственного средства соответствующее предупреждение. Помимо этого пациенты, проходящие терапию бродалумабом, должны будут подписать документ о том, что они осознают все риски и обязуются обратиться к врачу при появлении мыслей о самоубийстве.

Бродалумаб является ингибитором интерлейкина-17 (IL-17), играющего центральную роль в развитии заболевания и клиническом проявлении псориаза. Изначально препарат разрабатывался в сотрудничестве Amgen и AstraZeneca. Весной 2015 года Amgen объявила об окончании сотрудничества с AstraZeneca после получения данных о появлении суицидальных мыслей среди участников клинических исследований бродалумаба. AstraZeneca продолжила работу над препаратом, но позже предоставила Valeant эксклюзивные глобальные права на бродалумаб за исключением ЕС.

Ключевые слова: FDA, псориаз, Valeant


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