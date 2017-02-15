Для поддержки российских фармпроизводителей разработают новые меры Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу, Минэкономики и Минздраву разработать дополнительное предложение о новых мерах поддержки российских фармкомпаний с помощью госзакупок, пишет



На совещании с участием ФАС, Минпромторга, Минэкономики, Минздрава, зарубежных и российских фармкомпаний вице-премьер поручил ведомствам дополнительно проработать вопрос о введении новых ограничений на госзакупки лекарств - их предлагалось увязать со степенью локализации фармацевтического производства. Ранее Минпромторг предложил ввести трехступенчатую систему преференций для компаний, производящих препараты на основе фармсубстанций российского производства. Такие производители должны получить абсолютный приоритет перед остальными, в их отсутствие закупка будет проходить по принципу «третий лишний» (когда иностранный поставщик не участвует в конкурсе при наличии двух российских).



Ряд фармацевтических ассоциаций раскритиковали предложение Минпромторга и направили в аппарат вице-премьера Аркадия Дворковича письмо. По мнению ассоциаций, предложения ведомства создадут на российском рынке лекарств дискриминационные условия для большинства компаний, а производители субстанций получат индивидуальные преференции, которые приведут к сокращению числа игроков и сужению ассортимента лекарств.



Теперь министерствам предстоит рассмотреть вопросы о соотнесении новых преференций и уже существующих принципов заключения инвестиционных контрактов в отрасли, рассчитать механизм определения референтных цен для таких закупок и продумать меры поддержки для производителей оригинальных лекарств.



Ключевые слова: Минпромторг, Аркадий Дворкович Вице-премьер Аркадий Дворкович поручил Минпромторгу, Минэкономики и Минздраву разработать дополнительное предложение о новых мерах поддержки российских фармкомпаний с помощью госзакупок, пишет «КоммерсантЪ» . Ранее Минпромторг предложил давать на государственных торгах абсолютное преимущество компаниям, производящим препараты на основе действующих веществ российской разработки.На совещании с участием ФАС, Минпромторга, Минэкономики, Минздрава, зарубежных и российских фармкомпаний вице-премьер поручил ведомствам дополнительно проработать вопрос о введении новых ограничений на госзакупки лекарств - их предлагалось увязать со степенью локализации фармацевтического производства. Ранее Минпромторг предложил ввести трехступенчатую систему преференций для компаний, производящих препараты на основе фармсубстанций российского производства. Такие производители должны получить абсолютный приоритет перед остальными, в их отсутствие закупка будет проходить по принципу «третий лишний» (когда иностранный поставщик не участвует в конкурсе при наличии двух российских).Ряд фармацевтических ассоциаций раскритиковали предложение Минпромторга и направили в аппарат вице-премьера Аркадия Дворковича письмо. По мнению ассоциаций, предложения ведомства создадут на российском рынке лекарств дискриминационные условия для большинства компаний, а производители субстанций получат индивидуальные преференции, которые приведут к сокращению числа игроков и сужению ассортимента лекарств.Теперь министерствам предстоит рассмотреть вопросы о соотнесении новых преференций и уже существующих принципов заключения инвестиционных контрактов в отрасли, рассчитать механизм определения референтных цен для таких закупок и продумать меры поддержки для производителей оригинальных лекарств.Ключевые слова: госзакупки









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Для поддержки российских фармпроизводителей разработают новые меры Министерствам предстоит рассмотреть вопросы о соотнесении новых преференций и уже существующих принципов заключения инвестиционных контрактов в отрасли, рассчитать механизм определения референтных цен для таких закупок и продумать меры поддержки для производителей оригинальных лекарств.

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