Китайское антитело доказало эффективность в терапии ВИЧ-инфекции Моноклональное антитело ибализумаб (ibalizumab) китайской компании TaiMed продемонстрировало убедительные результаты в терапии ВИЧ-инфекции по итогам клинических исследований III фазы. Данные КИ на конференции по ретровирусным и оппортунистическим заболеваниям представили представители компании Theratechnologies, владеющей правами на ибализумаб на территории США, пишет



После 24 недель терапии экспериментальным моноклональным антителом количество CD4+ Т-клеток у ВИЧ-положительных пациентов в среднем увеличилось на 48 кл/мкл. Предыдущие исследования показали, что 83% пациентов достигли снижения вирусной нагрузки более чем на 0,5 log10 через 7 дней после введения первой нагрузочной дозы ибализумаба (2000 мг). Через 24 недели терапии сокращение вирусной нагрузки составило 1,6 log10, а у 48% пациентов наблюдалось снижение на 2,0 log10.



В случае регистрации лекарственного препарата Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.



Моноклональное тело ибализумаб связывается с CD4 рецепторами T-клеток и подавляет процесс проникновения вируса в клетку человека. Разработку ибализумаба начала американская компания Tanox, однако в 2007 году права на препарат были приобретены TaiMed. В 2014 году FDA выдала разрешение



Ключевые слова: ибализумаб Моноклональное антитело ибализумаб (ibalizumab) китайской компании TaiMed продемонстрировало убедительные результаты в терапии ВИЧ-инфекции по итогам клинических исследований III фазы. Данные КИ на конференции по ретровирусным и оппортунистическим заболеваниям представили представители компании Theratechnologies, владеющей правами на ибализумаб на территории США, пишет The Pharma Letter После 24 недель терапии экспериментальным моноклональным антителом количество CD4+ Т-клеток у ВИЧ-положительных пациентов в среднем увеличилось на 48 кл/мкл. Предыдущие исследования показали, что 83% пациентов достигли снижения вирусной нагрузки более чем на 0,5 log10 через 7 дней после введения первой нагрузочной дозы ибализумаба (2000 мг). Через 24 недели терапии сокращение вирусной нагрузки составило 1,6 log10, а у 48% пациентов наблюдалось снижение на 2,0 log10.В случае регистрации лекарственного препарата Администрацией по контролю за продуктами и лекарствами США (FDA), ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.Моноклональное тело ибализумаб связывается с CD4 рецепторами T-клеток и подавляет процесс проникновения вируса в клетку человека. Разработку ибализумаба начала американская компания Tanox, однако в 2007 году права на препарат были приобретены TaiMed. В 2014 году FDA выдала разрешение на проведение клинических исследований ибализумаба на территории США Ключевые слова: ВИЧ









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Китайское антитело доказало эффективность в терапии ВИЧ-инфекции Результаты КИ III фащы ибализумаба продемонстрировали высокую эффективность препарата против ВИЧ. В случае регистрации ЛС, ибализумаб станет первым за последние 10 лет одобренным препаратом против ВИЧ с новым механизмом действия.

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