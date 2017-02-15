Отвечающие за облысение гены наследуются по материнской линии Генетики из Эдинбургского университета выявили 287 независимых генетических локусов, влияющих процесс облысения у мужчин. По словам исследователей, многие гены, так или иначе влияющие на облысение, находились в Х-хромосоме. Исследование было опубликовано в PLOS Genetics, пишет



В рамках исследования ученые изучили генетические образцы 52 тыс. мужчин, собранные в биобанке Великобритании. Выделив 287 локусов, связанных с алопецией по мужскому типу, авторы констатировали, что многие из них находятся в Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.



Результаты исследования позволили авторам разработать формулу расчета вероятности облысения к 40 годам. Ученые подчеркивают, что пока определение индивидуального риска развития алопеции невозможно, однако можно определить группы наибольшего риска. Также собранные данные помогут выявить потенциальные мишени для создания терапии облысения и сопутствующих состояний.



Ключевые слова: генетика Генетики из Эдинбургского университета выявили 287 независимых генетических локусов, влияющих процесс облысения у мужчин. По словам исследователей, многие гены, так или иначе влияющие на облысение, находились в Х-хромосоме. Исследование было опубликовано в PLOS Genetics, пишет MedicalXpress В рамках исследования ученые изучили генетические образцы 52 тыс. мужчин, собранные в биобанке Великобритании. Выделив 287 локусов, связанных с алопецией по мужскому типу, авторы констатировали, что многие из них находятся в Х-хромосоме, которая наследуется по материнской линии.Результаты исследования позволили авторам разработать формулу расчета вероятности облысения к 40 годам. Ученые подчеркивают, что пока определение индивидуального риска развития алопеции невозможно, однако можно определить группы наибольшего риска. Также собранные данные помогут выявить потенциальные мишени для создания терапии облысения и сопутствующих состояний.Ключевые слова: алопеция









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Отвечающие за облысение гены наследуются по материнской линии По результатам анализа генетических образцов 52 тыс. мужчин ученые выделили 287 независимых генетических локусов, связанных с алопецией по мужскому типу. Проделанная работа позволила разработать формулу расчета вероятности облысения к 40 годам.

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