Marathon Pharma на 6000% подняла стоимость препарата против миодистрофии Дюшенна Marathon Pharma приостановила запуск на американском рынке недавно зарегистрированного препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна из-за негативной реакции общественности на высокую стоимость лекарственного средства, пишет



Сенатор Берни Сандерс и Элайджа Каммингс обвинили Marathon Pharma в завышении стоимости дефлазакорта (deflazacort), ставшим первым в США кортикостероидом, одобренным FDA для лечения дистрофии Дюшенна. Политики заявили, что Marathon Pharma намерена на территории США продавать годовой курс терапии за 89 тыс. долларов, тогда как в Великобритании и Канаде дефлазакорт в течение многих лет продается по 1 тыс. долларов за годовой курс, что на 6000% ниже цены, заявленной в США.



Компания Marathon Pharma получила маркетинговое разрешение по программе для орфанных препаратов, предоставляющей средствам для лечения редких заболеваний эксклюзивное право на продажу в течение 7 лет. По мнению Сандерса и Каммингса, случай с дефлазакортом ярко демонстрирует то, как фармкомпании используют в своих интересах закон об орфанных лекарственных препаратах.



Дефлазакорт



Ключевые слова: Marathon Pharma приостановила запуск на американском рынке недавно зарегистрированного препарата для лечения мышечной дистрофии Дюшенна из-за негативной реакции общественности на высокую стоимость лекарственного средства, пишет Drug Discovery and Development Сенатор Берни Сандерс и Элайджа Каммингс обвинили Marathon Pharma в завышении стоимости дефлазакорта (deflazacort), ставшим первым в США кортикостероидом, одобренным FDA для лечения дистрофии Дюшенна. Политики заявили, что Marathon Pharma намерена на территории США продавать годовой курс терапии за 89 тыс. долларов, тогда как в Великобритании и Канаде дефлазакорт в течение многих лет продается по 1 тыс. долларов за годовой курс, что на 6000% ниже цены, заявленной в США.Компания Marathon Pharma получила маркетинговое разрешение по программе для орфанных препаратов, предоставляющей средствам для лечения редких заболеваний эксклюзивное право на продажу в течение 7 лет. По мнению Сандерса и Каммингса, случай с дефлазакортом ярко демонстрирует то, как фармкомпании используют в своих интересах закон об орфанных лекарственных препаратах.Дефлазакорт был зарегистрирован FDA 9 февраля 2017 года. Данный препарат является кортикостероидом, способствующим снижению воспалительной реакции и активности иммунной системы.Ключевые слова: США









Последние новости



Marathon Pharma на 6000% подняла стоимость препарата против миодистрофии Дюшенна Marathon Pharma приостановила запуск на американском рынке дефлазакорта (deflazacort) из-за критики высокой стоимости ЛС. Компания была намерена продавать препарат в США годовой курс дефлазакорта по 89 тыс. долларов, тогда как в Канаде и Великобритании лекарственное средство доступно по 1 тыс. долларов за курс на 12 месяцев.

ВЦИОМ: 50% россиян незнакомы с гомеопатией Согласно опросу ВЦИОМ, 17% жителей РФ никогда не слышали о гомеопатии, а 33% не знают, что это слово означает.

MSD прекратила КИ препарата против болезни Альцгеймера из-за отсутствия эффективности Компания MSD приняла решение о прекращении клинических исследований, проходящих по протоколу 017 (EPOCH) при участии пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести.

Лекарства с защитной маркировкой поступят в продажу в июне Продукция, выпущенная в рамках эксперимента по маркировке лекарств для защиты пациентов от недоброкачественных препаратов, попадет в аптеки уже в начале лета 2017 года. В эксперименте будут участвовать 60 наименований лекарств.