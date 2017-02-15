Новости медицины портала Remedium.ru - самая актуальная информация о рынке лекарств и медицинского обеспечения

Вход на сайт

Авторизоваться
Логин:
Пароль:
Регистрация
Забыли свой пароль?

Вакансии фармкомпанийВакансии

15.02.2017

СТ-Профи Провизор, фармацевт в аптечный пункт

31.08.2016

КЦ "Выбор" Специалист отдела обеспечения качества

31.08.2016

КЦ "Выбор" Менеджер по продажам лабораторного оборудования

Все вакансии




Поиск лекарств


 Главная / Новости медицины и фармации

15.02.2017 13:39

ВЦИОМ: 50% россиян незнакомы с гомеопатией

Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал, что 17% россиян никогда не слышали о гомеопатии, а 33% слышали, но не знают, что означает это слово. То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян. 

Как правило, опрошенные знали, что гомеопатия относится к области медицины (15% - «лекарство из природных средств», 9% - «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могли. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% - «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство.

Среди респондентов, знавших о гомеопатии, 49% лечились гомеопатическими средствами, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.

Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.

Предложение комиссии РАН по запрету применения гомеопатии в государственных лечебных учреждениях поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) – 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%).

Опрос проводился 8-9 февраля 2017 г. по телефону по стратифицированной двухосновной случайной всероссийской выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 человек.


Ключевые слова: гомеопатия


Последние новости

15.02.2017 13:39

ВЦИОМ: 50% россиян незнакомы с гомеопатией

Согласно опросу ВЦИОМ, 17% жителей РФ никогда не слышали о гомеопатии, а 33% не знают, что это слово означает.

15.02.2017 13:00

MSD прекратила КИ препарата против болезни Альцгеймера из-за отсутствия эффективности

Компания MSD приняла решение о прекращении клинических исследований, проходящих по протоколу 017 (EPOCH) при участии пациентов с болезнью Альцгеймера легкой и средней степенью тяжести.

15.02.2017 11:25

Лекарства с защитной маркировкой поступят в продажу в июне

Продукция, выпущенная в рамках эксперимента по маркировке лекарств для защиты пациентов от недоброкачественных препаратов, попадет в аптеки уже в начале лета 2017 года. В эксперименте будут участвовать 60 наименований лекарств.

15.02.2017 10:52

Холдинг БСС купил московского производителя эфирных масел

Фармацевтический холдинг ООО «БСС» приобрел производителя эфирных масел ООО «ПК «Аспера». Сумма сделки не разглашается.  

14.02.2017 17:43

В программу «Сделано в Москве» войдут столичные фармпроизводители

При участии столичного департамента здравоохранения будут отобраны производители лекарств и медизделий, которые смогут выпускать свою продукцию под брендом «Сделано в Москве».

Мероприятия

     2017
Пред. год | След. год →

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
30 31 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 1 2 3 4 5


Подписка

ONLINE

Подписка

Реклама



Для смартфона

Читайте новости и статьи в своем смартфоне или планшете.


Яндекс цитирования Яндекс.Метрика

При цитировании и использовании материалов, опубликованных на страницах сайта www.remedium.ru прямая, активная, нескриптовая, не закрытая от индексации, не запрещенная для следования работа ссылка на источник обязательна.
Использование авторского материала возможно только с разрешения редакции!!

Дизайн сайта @pixeljacks