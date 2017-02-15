ВЦИОМ: 50% россиян незнакомы с гомеопатией Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ)



Как правило, опрошенные знали, что гомеопатия относится к области медицины (15% - «лекарство из природных средств», 9% - «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могли. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% - «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство.



Среди респондентов, знавших о гомеопатии, 49% лечились гомеопатическими средствами, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.



Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%.







Опрос проводился 8-9 февраля 2017 г. по телефону по стратифицированной двухосновной случайной всероссийской выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 человек.





Ключевые слова: Опрос Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ) показал , что 17% россиян никогда не слышали о гомеопатии, а 33% слышали, но не знают, что означает это слово. То или иное описание понятия «гомеопатия» смогли дать 46% россиян.Как правило, опрошенные знали, что гомеопатия относится к области медицины (15% - «лекарство из природных средств», 9% - «лечебное средство» и т.д.), но точное определение дать не могли. Зафиксирован 1% ответов «лечение подобного подобным», 1% - «лечение минимальными дозами самого заболевания», 4% - «лечение минимальными дозами лечащих средств», 3% сказали, что это лженаука и шарлатанство.Среди респондентов, знавших о гомеопатии, 49% лечились гомеопатическими средствами, при этом они в большинстве своем уверены в действенности гомеопатии. Так, 42% говорят, что гомеопатия помогала часто, 25% - иногда, а 27% отмечают, что как правило она не давала положительного результата.Среди всех опрошенных, кто дал то или иное определение «гомеопатии» (46%), эффективность гомеопатических средств скорее оценивается невысоко: 45% считают, что они не способствуют выздоровлению больных, а в положительный эффект верят 32%. Предложение комиссии РАН по запрету применения гомеопатии в государственных лечебных учреждениях поддерживают 46% россиян, имеющих какое-то представление о гомеопатии. В то же время против инициативы высказываются 46%, причем более других не согласны люди, применявшие гомеопатию (сами или члены семьи) – 57%, а среди них еще более те, кто отмечают ее эффективность (74%).Опрос проводился 8-9 февраля 2017 г. по телефону по стратифицированной двухосновной случайной всероссийской выборке стационарных и мобильных номеров объемом 1200 человек.Ключевые слова: гомеопатия









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