IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений





С 11 по 13 сентября 2017 года в Москве состоится IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений (c международным участием)



Эта проблематика традиционно остается одной из наиболее актуальных в современной медицине, что связано с возраст-зависимым характером нейродегенеративных заболеваний и неуклонным увеличением продолжительности жизни населения ведущих стран мира.



Согласно прогнозам ВОЗ, неврологические и психические болезни, особенно развивающиеся во второй половине жизни, по числу больных и финансовым затратам на лечение и реабилитацию в ближайшие 10-15 лет переместятся на первое место, опередив сердечно-сосудистую и онкологическую патологию.



Поэтому предстоящий Конгресс призван обсудить важнейшие вопросы болезни Паркинсона и других двигательных расстройств в свете сложных проблем, стоящих перед обществом и системой здравоохранения.



На одной площадке соберутся ведущие ученые – специалисты в области клинических дисциплин (неврология, нейрохирургия, лучевая и функциональная диагностика, реабилитогия) и фундаментальных нейронаук, а также практикующие врачи, организаторы здравоохранения, аспиранты, представители пациентских организаций.



Ключевые тематики:



• История изучения болезни Паркинсона и расстройств движений;

• Ранние биомаркеры болезни Паркинсона;

• Клинический полиморфизм болезни Паркинсона;

• Современные технологии нейромодуляции в лечении болезни Паркинсона;

• Возможности персонализированной фармакотерапии болезни Паркинсорна;

• Реабилитация при расстройствах движений;

• Новые генетические и клеточные технологии при расстройствах движений;

• Инновационные подходы к лечению расстройств движений: от эксперимента к клинике.



Конгресс 2017 года, приуроченный к 200-летию классического «Эссе о дрожательном параличе» Джеймса Паркинсона и 50-летию начала лечения болезни Паркинсона леводопой, будет отличаться своим историческим контекстом. Также в программу мероприятия войдет очередная Школа Международного общества двигательных расстройств (MDS), тема которой: «Аксиальные двигательные расстройства при болезни Паркинсона».



На мероприятии будет показан весь спектр новейших достижений в области диагностики и лечения пациентов с двигательными расстройствами. Всего ожидается более 1000 специалистов из разных регионов России и зарубежья.



Организаторы: Национальное общество по изучению болезни Паркинсона и расстройств движений, Научный центр неврологии.

Подробная информация о Конгрессе: www.parkinson-congress.ru



Место проведения: г. Москва, Проспект Мира, 150, гостиница «Космос»



По вопросам участия в Конгрессе обращайтесь:

Инна Фисенко

Тел.: +7 (495) 646 01 55 доб. 194

e-mail: parkinson-congress@ctogroup.ru







