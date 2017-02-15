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15.02.2017 13:37
IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений
С 11 по 13 сентября 2017 года в Москве состоится IV Национальный Конгресс по болезни Паркинсона и расстройствам движений (c международным участием)
Эта проблематика традиционно остается одной из наиболее актуальных в современной медицине, что связано с возраст-зависимым характером нейродегенеративных заболеваний и неуклонным увеличением продолжительности жизни населения ведущих стран мира.
Согласно прогнозам ВОЗ, неврологические и психические болезни, особенно развивающиеся во второй половине жизни, по числу больных и финансовым затратам на лечение и реабилитацию в ближайшие 10-15 лет переместятся на первое место, опередив сердечно-сосудистую и онкологическую патологию.
Поэтому предстоящий Конгресс призван обсудить важнейшие вопросы болезни Паркинсона и других двигательных расстройств в свете сложных проблем, стоящих перед обществом и системой здравоохранения.
На одной площадке соберутся ведущие ученые – специалисты в области клинических дисциплин (неврология, нейрохирургия, лучевая и функциональная диагностика, реабилитогия) и фундаментальных нейронаук, а также практикующие врачи, организаторы здравоохранения, аспиранты, представители пациентских организаций.
Подробная информация о Конгрессе: www.parkinson-congress.ru
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