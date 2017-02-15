Лекарства с защитной маркировкой поступят в продажу в июне

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15.02.2017 11:25
Лекарства с защитной маркировкой поступят в продажу в июнеПромаркированная продукция компаний, участвующих в пилотном проекте по маркировке лекарств штриховым кодом для защиты потребителей от недоброкачественных препаратов и контрафакта, поступит в розничную продажу уже в июне 2017 года, рассказали ТАСС в Росздравнадзоре.
В ведомстве подчеркнули, что реализация проекта ведется в соответствии с графиком, на данный момент эксперимент находится в стадии подготовительного этапа: проводятся организационные мероприятия, подготовка методических рекомендаций и доработка программного обеспечения.
Тестирование и внедрение автоматизированной системы мониторинга движения лекарственных средств от производителя до конечного потребителя запланированы на май-июнь 2017 года.
«Готовность принять участие в пилотном проекте выразили 25 производителей лекарственных средств, 5 крупнейших фармацевтических дистрибьюторов, около 30 медицинских организаций и более 250 организаций розничной торговли лекарственными препаратами», - уточнили в Росздравнадзоре.
Планируется, что в эксперименте будут участвовать 60 наименований лекарств. С 2018 года планируется сделать маркировку лекарств обязательной для всех производителей на территории РФ.
Ключевые слова: маркировка лекарств
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