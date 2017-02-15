Холдинг БСС купил московского производителя эфирных масел

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15.02.2017 10:52
Холдинг БСС купил московского производителя эфирных маселФармацевтический холдинг ООО «БСС» приобрел производителя эфирных масел ООО «ПК «Аспера», сообщается в официальном пресс-релизе. Сумма сделки не разглашается.
Под торговой маркой «Аспера» выпускается более десяти продуктовых линеек, включающих в себя около 120 продуктов для профилактики заболеваний и ухода за лицом и телом. Производство масел локализовано в Москве.
ООО «БСС» планирует привлечение дополнительных инвестиций для расширения и модернизации производства, а также для увеличения рынка сбыта эфирных масел «Аспера».
ООО «БСС» была создана в 1996 году. По информации «СПАРК-Интерфакс», единственным владельцем ООО «БСС» является петербургский бизнесмен Эдуард Захрабеков. В 2015 году отгрузки компании составили 33,7 млрд рублей с учетом поставок по федеральной программе дополнительного лекарственного обеспечения (около 13%), прирост к 2014 году — 63,6%.
Ключевые слова: ООО «БСС», ООО «ПК «Аспера», слияния и поглощения
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