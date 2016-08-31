В программу «Сделано в Москве» войдут столичные фармпроизводители В 2017 году у столичных компаний-производителей лекарственных средств и медицинских изделий появится возможность выпускать свою продукцию под брендом «Сделано в Москве». Об этом



Он отметил, что вместе с департаментом здравоохранения Москвы будет проведен конкурс по отбору производителей, которые смогут выпускать ЛС и медизделия под брендом «Сделано в Москве». Финальные условия получения данного критерия пока на стадии обсуждения.



«Сам проект будет запущен уже в 2017 году. Главная задача - это сломать стереотип, что продукция отечественного производителя априори хуже зарубежных товаров», - сказал Жуковский.



По его словам, совместно с департаментом здравоохранения будет проведена апробация продукции столичных производителей медицинских препаратов, качество медикаментов оценят врачи. «Мы планируем в рамках программы «Сделано в Москве» провести апробацию продукции в столичных клиниках, чтобы профессиональное сообщество смогло оценило их качество. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы проведет отраслевые совещания, в рамках которых будет выработан план апробации медикаментов», - пояснил он.



Ключевые слова: В 2017 году у столичных компаний-производителей лекарственных средств и медицинских изделий появится возможность выпускать свою продукцию под брендом «Сделано в Москве». Об этом АГН «Москва» рассказал оператор программы Андрей Жуковский.Он отметил, что вместе с департаментом здравоохранения Москвы будет проведен конкурс по отбору производителей, которые смогут выпускать ЛС и медизделия под брендом «Сделано в Москве». Финальные условия получения данного критерия пока на стадии обсуждения.«Сам проект будет запущен уже в 2017 году. Главная задача - это сломать стереотип, что продукция отечественного производителя априори хуже зарубежных товаров», - сказал Жуковский.По его словам, совместно с департаментом здравоохранения будет проведена апробация продукции столичных производителей медицинских препаратов, качество медикаментов оценят врачи. «Мы планируем в рамках программы «Сделано в Москве» провести апробацию продукции в столичных клиниках, чтобы профессиональное сообщество смогло оценило их качество. Департамент науки, промышленной политики и предпринимательства Москвы проведет отраслевые совещания, в рамках которых будет выработан план апробации медикаментов», - пояснил он.Ключевые слова: Сделано в Москве









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